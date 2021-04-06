國民黨團提案要蘇下台、成立調閱小組 民進黨團多數否決
記者吳承翰／台北報導
2021-04-06 10:42:09｜2021-04-06 10:44:57
台鐵太魯閣號2日發生出軌事故導致50人死亡、200多人輕重傷。今（6）日立法院院會中，國民黨團提出臨時提案，要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、台鐵代理局長祁文中下台，但在表決中，國民黨提案以贊成33人、反對60人，遭到民進黨以多數否決。。
立法院今處理法案三讀，在會議開始前，主持議事的立法院副院長蔡其昌說，先為4月2日台鐵太魯閣號在大清水隧道造成的人員傷亡表達深切慰問與哀悼，請出席的立委們默哀1分鐘。
在處理臨時提案時，國民黨團提出第一案，指出台鐵此次發生的重大事故造成50人傷亡，是國內史上最嚴重，雖承包廠商紀錄不佳、以及台鐵未能如期在事故現場如期完成邊坡護欄設置是直接原因，交通部長林佳龍、台鐵代理局長祁文中很明顯疏於管理，行政院長蘇貞昌也漠視台鐵長年積弊，這三人顯然不適任。
國民黨團提案要求院會作成決議，要求蘇貞昌、林佳龍、祁文中應負起政治責任下台，且立法院應成立調閱小組，針對此次出軌意外釐清原因、追究相關人員的責任。但民進黨團對國民黨團的提案有異議，經表決在民進黨多數下，以贊成33人、反對60人，該提案遭到否決。