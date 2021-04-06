駐馬台商相挺 屏東鳳梨外銷馬來西亞
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-06 16:39:07
屏東鳳梨主要產期在每年2月到6月，主要產區從屏北內埔、高樹至萬巒等地，也是全台灣第一大產區。屏東縣政府6日在屏東縣南荔果生產合作社，舉辦「2021屏東鳳梨外銷馬來西亞」記者會，以40呎貨櫃滿櫃出口外銷馬來西亞。屏東縣長潘孟安表示，屏東鳳梨不僅駐馬台商認購，同時打入馬來西亞超市通路。他呼籲，貿易商和農民一定要顧好品質。
潘孟安表示，縣府團隊、農民朋友及許多相關單位，致力於打造農產品的品牌價值，努力維持相當不易，一直再三要求產地採收時，不要為了搶單而造成品質良莠不齊，壞了整個市場。
屏東縣政府農業處到各個外銷供果園嚴格要求把關，國外行銷自產地生產到拓展行銷的環節皆十分重要，叮嚀提醒農民勿過早採摘顧好鳳梨品質。
潘孟安指出，此次將以40呎滿櫃出口外銷馬來西亞，約16.8公噸屏東鳳梨，此次訂單由馬來西亞台商總會號召，與馬來西亞台商總會東馬分會與貿易商及南荔果生產合作社促成，此為在馬來西亞的台商共同下單，除分享親朋好友同時，也會試銷馬來西亞超市，屏東縣農業持續精進生產品質，並努力拓展海外行銷通路。
屏東縣政府表示，屏東縣鳳梨面積約3,509公頃，全國面積1,1675公頃，佔30%，全國第1，年產量約12萬8277公噸。今年屏東鳳梨外銷迄今6,717公噸，出口值達2.4億元，外銷出口國家地區為日本、香港、新加坡、加拿大等，持續拓展市場如澳洲等國家。