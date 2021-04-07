▲ 最純粹的駕馭，全新 Porsche 718 T Boxster/Cayman 348 萬起

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在保時捷車系中「T」意指「Touring」，象徵旅行壯遊，也是純粹駕馭樂趣的同義詞。蜿蜒曲折的鄉間道路就是 718 T 的故鄉，其終極目標就是將動態駕馭的歡暢喜悅帶給駕駛者。718 T 將引領駕駛在蜿蜒曲折的鄉間小路提供賓至如歸的舒適體驗，並以提供極致駕駛樂趣視為終極目標。透過削減的配備，718 T的雙座設計更發揮了這樣的精神，諸如黑色車門板開門拉環和中央椅面採用 Sport-Tex 材質包覆、頭枕施以「718」字樣的跑車升級座椅，含椅背電動調整功能。





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為了平衡安裝汽油微過濾器（GPF）產生的多餘重量，全新 718 T 以大型儲物空間取代了保時捷通訊管理系統（PCM）。即便如此，保時捷也可為不願捨棄娛樂系統的車主免費安裝。





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一進入車內，環繞四周的運動化設計強力展現出718 T的個性和主張，真皮的包覆及豪華的內襯，配備駕駛模式切換器的 360mm GT 跑車式方向盤，給予駕駛者更牢靠的抓握感。儀錶板和中控台皆為黑色光澤飾面，Boxster T 或 Cayman T 字樣不僅鑲於黑色儀錶板，亦可見於車門門檻飾條。





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保時捷 718 T 外觀彰顯了其強悍動力的性格。搭載保時捷主動式懸載調整系統（PASM）運動底盤，車身降低 20mm，輔以 20 吋高亮澤鈦灰色鋁合金輪圈。瑪瑙灰色車外後視鏡上緣以及車側的 718 Boxster T 或 718 Cayman T 字樣，以及黑色不鏽鋼中置雙出排氣尾管，清楚展現其身為保時捷家族一員的身份象徵。保時捷提供黑色（Black）、白色（White）、御林軍紅（Guards Red）、競速黃（Racing Yellow）、卡拉拉白（Carrara White）、墨玉黑（Jet Black）和金屬GT銀（GT Silver Metallic）等車身選色，同步推出熔岩橘（Lava Orange）和邁阿密藍（Miami Blue）兩款特殊色。





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轉速高達 7,500 轉、最大馬力達 220 kW（300 PS）渦輪增壓水平對臥引擎驅動著全新 718 T。2.0L 四缸渦輪引擎可在 2,150 rpm 時發揮 380 Nm 的最大扭力，空載重量為 1,350 KG（搭配起跑控制 (Launch Control)：1,380）。拜僅 4.5（搭配起跑控制 (Launch Control) ： 4.6）kg / PS的馬力重量比所賜，718 T 只需 5.1（搭配起跑控制 (Launch Control) ： 4.7）秒便可完成 0~100 km / h 加速，極速為 275 km / h。





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跑車計時套件列為保時捷 718 T 標配，提供「Normal」普通、「Sport」運動、「Sport Plus」運動升級和「Individual」個人設定模式 4 種駕駛模式，可經由方向盤上的駕駛模式切換器進行選擇。而透過保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的運動化配備、保時捷主動式引擎支撐系統（PADM）的調整、以及選配的雙離合器變速箱，「Sport Plus」運動升級模式進一步強化 718 T 的操控性。配合雙離合器自手排變速箱（PDK），駕駛亦可自由使用駕駛模式切換器中央的「Launch Control」起跑控制功能和「SPORT Response」運動極限按鈕。





718 T 車型另一大特點在於保時捷主動式引擎支撐系統（PADM）。將引擎及變速箱振動降至最低，並减少傳動系統慣性對操控動態表現的影響。這項設計結合了變速箱軟、硬體的雙重優勢，在高速過彎或車輛慣性劇烈變化時，讓駕駛反應更加精準穩定，即便在顛簸崎嶇道路上，駕駛舒適性也絲毫不減分毫。





【全新 718 T 建議售價】





718 T Boxster NTD 3,530,000元起





718 T Cayman NTD 3,480,000元起



