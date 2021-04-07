▲ 最純粹的駕馭，全新 Porsche 718 T Boxster/Cayman 348 萬起

在保時捷車系中「T」意指「Touring」，象徵旅行壯遊，也是純粹駕馭樂趣的同義詞。蜿蜒曲折的鄉間道路就是 718 T 的故鄉，其終極目標就是將動態駕馭的歡暢喜悅帶給駕駛者。718 T 將引領駕駛在蜿蜒曲折的鄉間小路提供賓至如歸的舒適體驗，並以提供極致駕駛樂趣視為終極目標。透過削減的配備，718 T的雙座設計更發揮了這樣的精神，諸如黑色車門板開門拉環和中央椅面採用 Sport-Tex 材質包覆、頭枕施以「718」字樣的跑車升級座椅，含椅背電動調整功能。
為了平衡安裝汽油微過濾器（GPF）產生的多餘重量，全新 718 T 以大型儲物空間取代了保時捷通訊管理系統（PCM）。即便如此，保時捷也可為不願捨棄娛樂系統的車主免費安裝。
一進入車內，環繞四周的運動化設計強力展現出718 T的個性和主張，真皮的包覆及豪華的內襯，配備駕駛模式切換器的 360mm GT 跑車式方向盤，給予駕駛者更牢靠的抓握感。儀錶板和中控台皆為黑色光澤飾面，Boxster T 或 Cayman T 字樣不僅鑲於黑色儀錶板，亦可見於車門門檻飾條。
保時捷 718 T 外觀彰顯了其強悍動力的性格。搭載保時捷主動式懸載調整系統（PASM）運動底盤，車身降低 20mm，輔以 20 吋高亮澤鈦灰色鋁合金輪圈。瑪瑙灰色車外後視鏡上緣以及車側的 718 Boxster T 或 718 Cayman T 字樣，以及黑色不鏽鋼中置雙出排氣尾管，清楚展現其身為保時捷家族一員的身份象徵。保時捷提供黑色（Black）、白色（White）、御林軍紅（Guards Red）、競速黃（Racing Yellow）、卡拉拉白（Carrara White）、墨玉黑（Jet Black）和金屬GT銀（GT Silver Metallic）等車身選色，同步推出熔岩橘（Lava Orange）和邁阿密藍（Miami Blue）兩款特殊色。
轉速高達 7,500 轉、最大馬力達 220 kW（300 PS）渦輪增壓水平對臥引擎驅動著全新 718 T。2.0L 四缸渦輪引擎可在 2,150 rpm 時發揮 380 Nm 的最大扭力，空載重量為 1,350 KG（搭配起跑控制 (Launch Control)：1,380）。拜僅 4.5（搭配起跑控制 (Launch Control) ： 4.6）kg / PS的馬力重量比所賜，718 T 只需 5.1（搭配起跑控制 (Launch Control) ： 4.7）秒便可完成 0~100 km / h 加速，極速為 275 km / h。
跑車計時套件列為保時捷 718 T 標配，提供「Normal」普通、「Sport」運動、「Sport Plus」運動升級和「Individual」個人設定模式 4 種駕駛模式，可經由方向盤上的駕駛模式切換器進行選擇。而透過保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的運動化配備、保時捷主動式引擎支撐系統（PADM）的調整、以及選配的雙離合器變速箱，「Sport Plus」運動升級模式進一步強化 718 T 的操控性。配合雙離合器自手排變速箱（PDK），駕駛亦可自由使用駕駛模式切換器中央的「Launch Control」起跑控制功能和「SPORT Response」運動極限按鈕。
718 T 車型另一大特點在於保時捷主動式引擎支撐系統（PADM）。將引擎及變速箱振動降至最低，並减少傳動系統慣性對操控動態表現的影響。這項設計結合了變速箱軟、硬體的雙重優勢，在高速過彎或車輛慣性劇烈變化時，讓駕駛反應更加精準穩定，即便在顛簸崎嶇道路上，駕駛舒適性也絲毫不減分毫。
【全新 718 T 建議售價】
718 T Boxster NTD 3,530,000元起
718 T Cayman NTD 3,480,000元起