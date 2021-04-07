劉以豪新戲扮「最帥石頭怪」　吊4樓高慘變軟腳蝦

台灣戲劇男神劉以豪搭檔古力娜扎，主演民國懸幻劇《十二譚》，在劇中他扮演有特異功能且武功高強的角色「金性堅」，又有「石頭怪」的稱號，對此他特別解釋角色的稱號與個性：「他其實也是一座玉山，因為我本身就很喜歡爬山，知道要接這部戲時我常常爬山，順便思考該怎麼詮釋這樣的角色。」





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▲劉以豪在新劇《十二譚》中飾演金性堅。（圖／劉以豪工作室提供）

× ▲劉以豪在新劇《十二譚》中飾演金性堅。（圖／劉以豪工作室提供）

為了拍攝《十二譚》這部戲，劉以豪做足功課、全心全力投入，回想起拍攝過程，他透露在聖誕節當天有場吊鋼索的戲，「我吊在4樓高的地方，因為執行真的不太容易，吊得太緊人會被盪出去，沒有拉的力道又會覺得很沒有安全感，真的是需要武行的配合還有信任大家才能一起完成這些動作」，接著幽默地表示：「記得我在上面就像一個軟腳蝦，大家還很開心跟我說聖誕快樂，而我在上面大喊我謝謝您。」直呼是個難忘的聖誕節經驗。

▲劉以豪相當用心鑽研劇本。（圖／劉以豪工作室提供）

× ▲劉以豪相當用心鑽研劇本。（圖／劉以豪工作室提供）

劉以豪也相當用心鑽研劇本，在時代、造型上特別講究，一身帥氣長袍造型亮相特別吸睛，透露拍攝前看了許多古裝劇，了解那個時代的人應該會有的體態，盡量讓自己情緒是藏在眼神裡面。對於劇中人物「金性堅」，劉以豪表示自己與角色有些一樣的特質：「其實他跟我有些地方挺像的，對於自己深愛的人事物，都希望可以藏在心裡面並且保護好他們。」

▲劉以豪古裝造型十分帥氣。（圖／劉以豪工作室提供）

× ▲劉以豪古裝造型十分帥氣。（圖／劉以豪工作室提供）

歷經多時拍攝，在戲迷等待期盼下，這檔超強戲劇終於要播出，這回合作卡司備受外界關注，劉以豪與女主角古力娜扎對戲精彩，關於兩人拍攝前如何培養默契，他笑著回憶道：「我覺得就是時間的相處吧，而且娜扎她真的很好相處，不像看起來那麼的有距離感。」對於2021年的工作計畫，劉以豪則透露將用滿滿的作品與粉絲們見面，目前人正在大陸拍攝電影，相關細節還不能曝光，也許暑假就有機會與大家見面，《我們不能是朋友》本月也將在日本播出、未來新戲《親愛的小潔癖》也會上檔。