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最靈驗｜全台媽祖廟巡禮　這5大廟＋最高站姿媽祖像有拜有保庇

行遍天下旅遊網

2021-04-08 01:30:42

最靈驗｜全台媽祖廟巡禮　這5大廟＋最高站姿媽祖像有拜有保庇
最靈驗｜全台媽祖廟巡禮　這5大廟＋最高站姿媽祖像有拜有保庇
一年一度的2大媽祖進香遶境即將起駕，你報名了嗎？因為疫情而一直有變數，終於在4月將順利展開。不過你知道，除了大甲媽、白沙屯媽之外，台灣其實還有另外3間堪稱相當靈驗的媽祖廟嗎？除此之外，苗栗還有一個比馬祖更高的媽祖像，參加進香也別忘記去朝拜一下。

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▲鎮瀾宮主奉天上聖母媽祖，乾隆年間「護國庇民」牌匾懸掛三川殿上。
▲鎮瀾宮主奉天上聖母媽祖，乾隆年間「護國庇民」牌匾懸掛三川殿上。
世界非物質活的文化遺產　大甲鎮瀾宮媽祖遶境

大甲鎮瀾宮每年的遶境活動都相當盛大，9天8夜的行程中還能聽到許多感人的故事，而且也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質活的文化遺產」。

▲來到廟埕前，雕梁畫棟的鎮瀾宮建築呈現出巍峨莊嚴的氣氛。
▲來到廟埕前，雕梁畫棟的鎮瀾宮建築呈現出巍峨莊嚴的氣氛。
而鎮瀾宮建築的木作與雕刻，更是匯聚了國家級薪傳大師的作品，非常值得細細觀看。在地下一樓更有一尊高4尺2寸、重276公斤的金媽祖，則是運用信眾還願贈送的金牌鎔鑄而成，可見香火鼎盛。

▲媽祖文化廳內真人尺寸的金媽祖神像，是以信徒還願的金牌耗時一年打造。
▲媽祖文化廳內真人尺寸的金媽祖神像，是以信徒還願的金牌耗時一年打造。
粉紅超跑鑾轎　白沙屯拱天宮天上聖母進香

一般神轎都使以木頭製作，而白沙屯媽的則是少數以竹編材質製作，因此相當輕便敏捷，外加轎頂的粉色布簾，因此被稱之為粉紅超跑，也往往讓信眾們跟不上媽祖進香的速度。

▲有粉紅超跑之稱的白沙屯媽祖。（圖片來源：白沙屯拱天宮）
▲有粉紅超跑之稱的白沙屯媽祖。（圖片來源：白沙屯拱天宮）
有2百多年曆的的北港徒步進香活動，是全國徒步進香路途中最遠，而且路線不固定，也被登錄為台灣的「無形文化資產之重要民俗」。

求財勝地　北投關渡宮

北投關渡宮無疑是全台最多財神聚會的廟宇，一般信眾來大多以求財為主，但寺廟的主神也相當靈驗，是來自湄洲祖廟天后宮迎請來的媽祖金身。從河濱公園旁的入口處就可看見金光閃耀的土地公，入內後兩側站著招財、進寶童子，進入財神洞中則供奉了各式文武財神，走過一趟，彷彿就能受到諸路財神的加持。財神洞盡頭立有賜財天官，讓求財的民眾可以在此再陳述自己祈求好運的願望。

▲北投關渡宮無疑是全台最多財神聚會的廟宇。
▲北投關渡宮無疑是全台最多財神聚會的廟宇。
鹿港的信仰中心　天后宮

台灣第一座奉祀湄洲祖廟開基媽祖的鹿港天后宮，從創建以來已有4百多年歷史，也被列為國定古蹟，也是鹿港的信仰中心。平日除了香火鼎盛外，周邊的老街區更是相當受到歡迎，古蹟、美食，甚至是廟裡的月老，都是來這不能錯過的。

▲台灣第一座奉祀湄洲祖廟開基媽祖的鹿港天后宮。（圖片來源：鹿港天后宮）
▲台灣第一座奉祀湄洲祖廟開基媽祖的鹿港天后宮。（圖片來源：鹿港天后宮）
粉紅超跑白沙屯媽會來求取萬年香火　北港朝天宮

雲林媽祖的信仰中心—北港朝天宮，同時也是雲林傳統工藝、文化資產的寶庫。每年農曆3月都會迎接來自各地的媽祖廟進香，像是粉紅超跑白沙屯媽、南瑤宮進香，往往時間一到，平日就香火鼎盛的朝天宮就會變得更加熱鬧。

▲雲林媽祖的信仰中心—北港朝天宮。（圖片來源：北港朝天宮）
▲雲林媽祖的信仰中心—北港朝天宮。（圖片來源：北港朝天宮）
全台最高站姿媽祖在苗栗　後龍清海宮

靠海的後龍清海宮於2016年落成了一尊高達32公尺的媽祖神像，迎著海岸線眷顧著遠方的海洋與出航船隻。這尊媽祖石雕聖像使用了266塊花崗岩雕刻而成，堪稱全台最高站姿媽祖像，媽祖像身後更有山線鐵道路線，當穿梭火車經過時，總有種被媽祖庇佑著的安心感。

▲全台最高站姿媽祖像在苗栗後龍，還偶有火車經過。
▲全台最高站姿媽祖像在苗栗後龍，還偶有火車經過。


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