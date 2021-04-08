第二片晶片揭關鍵對話 楊宏智：從廢墟殘肢中取得
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-08 12:03:50
運安會今（8）日又發現太魯閣出軌事件新事證，日前於事故現場發現工程車行車紀錄器，但卻少了一張記憶卡，如今第二片晶片在第八節車廂拖出後尋得，運安會主委楊宏智受訪表示，搜索現場相當困難，幾乎就是在廢墟堆裡面尋找晶片，但也成功取得內載的關鍵語音內容，之後會交給檢調調查。
楊宏智說，現場的錄音和影像都是從晶片內讀取出來的，那麼之後最重要的就是這些資料整合，以拼湊出事發當時完整的樣貌，該晶片是在第八節車廂拖出後再次進入隧道搜尋尋得，楊宏智說，搜索現場相當困難，幾乎就是在廢墟堆裡面尋找晶片，且第八節車廂拉出時還有罹難者殘肢和血跡，搜索起來更佳辛苦。
楊宏智近一步說明第二片的資料是昨日出來，其中就包含了關鍵的語音內容，內容是助理駕駛和李義祥的對話內容，短短幾十秒的對話對於事故現場的重建很有幫助，事後這些資料就交給檢調，將事發關係人找到位，讓偵查內容更加具體，不過楊宏智也說明，其實最關鍵的事證在日前都已經掌握，以運安會的角色來說，工程車掉落的方位、方式，都會影響事故的結果，其他的內容就交給檢調負責。
對話的內容重現了當時工程車面臨的狀況，當下進行了什麼樣的處置，楊宏智表示，有沒有煞車這些比較細節的內容運安會都有掌握，這些是比較有意義的，運安會和檢調各司其職。