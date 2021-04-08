肯尼NOW星球／新竹球王成力煥大爆料　高國豪是遲到王？

NOWnews節目《肯尼NOW星球》最新一集專訪新竹街口攻城獅的「新竹球王」成力煥，繼

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力煥跟觀眾及聽眾朋友分享他曲折的籃球之路，這一集他要來跟粉絲們聊聊加入攻城獅之後的新生活。

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肯尼哥知道球迷非常關注林冠綸總教練的一舉一動，網路上也有非常多的討論文章，因此向成力煥提問：「以球員的角度來看，林冠綸是一個什麼樣的教練？」成力煥則回答：「冠綸哥第一次當教練，但很努力在進步，球員們就是盡力支持他」，下半季攻城獅的戰績明顯有起色，林冠綸教練的努力大家都看得見。

這一集肯尼哥同樣非常大方，給成力煥機會發問，成力煥問到：「當時為什麼會找我加入新竹街口攻城獅」？肯尼哥打趣地說：「因為玩德州撲克常常找不到第四咖」，這個回答令現場哄堂大笑。

另外肯尼哥也很好奇，自己球隊的小朋友好像常常做一些「蠢事」，成力煥則逮到機會跟總經理「告狀」：「高國豪是球隊的遲到大王，已經請隊友喝飲料喝到體脂飆升了」，肯尼哥也建議高國豪，乾脆投資一間飲料店來賺隊友的錢。

最後肯尼哥問成力煥，雷特加入教練團對球員有什麼幫助？成力煥覺得最大的幫助是什麼呢？4/8晚上十點，鎖定《肯尼NOW星球》就知道囉！（編輯：吳忠育）