不認同蔡政府說法 趙少康：改革台鐵執行力才是關鍵
新頭殼newtalk
2021-04-08 20:55:35
針對蔡政府日前針對「改革台鐵」拋出「解決台鐵的組織文化、解決財務問題」等說法，中廣董事長趙少康不以為然表示，這些問題早已存在多年，難道是今天才發生嗎？改革台鐵，執行力才是關鍵。
趙少康稍早在臉書寫下，2018年普悠瑪列車事故後，鐵道局副局長楊正君便已表示「台鐵體檢主要問題在組織、安全及外部監理」。然而普悠瑪事故2年後不僅沒有改善，總統還舊事重提，僅多出「精進台鐵施工標準」一項要求，便稱之為「改革」，意義何在？談及解決台鐵財務問題，2018年普悠瑪事故的144項改進事項中，便已提出「研議台鐵債務負擔等有助於永續經營之對策，以健全其營運體質，並修訂相關法規及研擬配套措施」，本問題卻早已經在110年3月16日解除列管，如今再度重提豈不是表示當時解除列管時，問題根本還未解決？
趙少康表示，蔡政府認為應改革「精進台鐵施工標準」的問題，以本次事故而言，本次事故工程的「山側邊坡安全防護措施」之施工圖說中便已提及，「承包商於施工期間，應維持鐵路東、西正線之通行，並設置安全防護措施」，由此可見相關的規章制度等標準一直都存在 ，但是執行端缺乏人力或設備進行監控 ，才是根本問題所在！
趙少康說，台鐵組織層面上的改革，檢討再多，如果沒資源、沒人力，如何改革？甚至如今連台鐵局長都已懸缺多時，連局長都沒有的改革，又該如何推動？如果蔡政府真的希望對「台鐵改革」發表重大談話，應該就財源及人力，甚至人事問題做出重大裁示，才能真正稱自己「改革台鐵，勢在必行」，否則如何取得民眾信任？
新聞來源為Newtalk 新頭殼