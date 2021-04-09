防疫情蔓延措施　東京沖繩京都擬12日起適用

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日本政府傾向適用防蔓措施期間從4月12日起；東京至5月11日止；京都府與沖繩縣至5月5日止。
適用防蔓措施的地區，都、府、縣首長將籲請餐飲店營業時間縮短（提早打烊），最晚營業到晚間8時。
東京都確診病例今天新增545例，昨天是555例，連續2天逾500例。大阪府今天新增905例，創新高。受到疫情惡化影響，東京都政府今天在防疫監測會議上決定向中央政府申請適用防蔓措施。
對此，日本首相菅義偉今天在首相官邸（行政中心）與相關部會閣僚討論後，對媒體表示，明天聽取專家會議意見後做決定。他說，東京都這2天的單日新增確診病例都逾500例，病床使用率也有增加傾向。
適用防蔓措施的對象地區由各都府縣的知事（首長）決定。東京都政府傾向適用地區是東京23區與多摩地區的部分地區；京都府傾向京都市；沖繩縣傾向那霸市等。
日本政府將召開由專家學者組成的基本因應方針分科會，詢問有關防蔓措施的適用。獲得理解後，將向眾、參兩議院營運委員會報告，預定明天傍晚正式決定。
大阪府、兵庫縣與宮城縣內的6座城市，已自5日起適用防蔓措施，將實施至5月5日止。期間要求餐廳提早在晚間8時打烊、不要使用卡拉OK設備；大型活動人數上限為5000人；推動遠距上班等。
日本政府今天也召開防疫分科會分析疫情。經濟再生大臣西村康稔表示，國立感染症研究所的分析顯示，關西地區目前英國型變種病毒株的傳染力是1.32倍。年輕人染疫後也會出現重症化的情況。（編輯：馮昭）1100408