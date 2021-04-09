蔡瑞雪駕訓課自拍「看鏡頭撥髮」　網轟：馬路三寶養成班

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蔡瑞雪日前發文表示在練習S彎道倒車，笑問：「有人要叫車嗎？要給我五星好評！」並附上一段自拍影片，提醒粉絲後面有彩蛋，要看到最後。片中，只見她把手機架在駕駛座前方，倒車期間眼睛多次瞄向鏡頭，還愜意地撩撥一頭秀髮，片末，手機不慎摔落，蔡瑞雪傾身撿起，並露出一抹甜笑。
約48秒的影片中，蔡瑞雪共看了鏡頭5次、撥了2次頭髮，有網友看不下去，痛批：「開車還看手機，這開上路不得了...」「像照鏡子一樣有點誇張了吧，好習慣從考駕照前練習可以嗎」、「有夠做作」、「馬路三寶駕訓班」、「時間管理大師」、「我知道妳是想跟我們分享，但是妳一邊開還邊看鏡頭撥頭髮，這是一個不好的示範！」
稍早，蔡瑞雪連PO多篇動態回應批評，解釋開車當天是清明連假，整個駕訓班都沒有人，才會拿手機錄影，強調之前上課一個月來都沒用過手機，「是完全沒有任何人在練習，確認安全，才拿出手機想要紀錄時刻，也有教練同意。」
至於撥髮、看鏡頭，蔡瑞雪說是在確認有沒有錄影成功，怕頭髮刺到眼睛、擋到臉才會伸手整理，承諾以後會綁頭髮開車，「大家放心，考到駕照後，在路上是絕對不會這樣做的」，同時鄭重道歉：「我絕對沒有在車上滑手機，撥頭髮也是錯誤的，雙手不可以離開方向盤，很抱歉做了錯誤的示範。」（編輯：楊穎軒）