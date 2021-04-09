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蔡瑞雪駕訓課自拍「看鏡頭撥髮」　網轟：馬路三寶養成班

娛樂中心／綜合報導

2021-04-09 12:11:41｜2021-04-09 13:41:36

▲蔡瑞雪在駕訓班自主練習，期間邊開車邊自拍、撥頭髮，遭網友砲轟。（圖／蔡瑞雪臉書、IG）
▲蔡瑞雪在駕訓班自主練習，期間邊開車邊自拍、撥頭髮，遭網友砲轟。（圖／蔡瑞雪臉書、IG）
24歲「北一女神」蔡瑞雪參加韓國選秀節目紅回台灣，近年主攻戲劇，大小螢幕都有作品，人氣不低。近日她在社群媒體分享上駕訓班的影片，倒車時不時看鏡頭、撥頭髮，被大批網友轟根本沒在專心開車。對此，蔡瑞雪今（9）發限時動態說明並道歉。

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▲蔡瑞雪擁有「無雜質美顏」。（圖／蔡瑞雪臉書）
▲▼蔡瑞雪憑甜美笑容、清新氣質圈粉無數，是不少粉絲心目中的理想型。（圖／蔡瑞雪臉書）
▲蔡瑞雪擁有「無雜質美顏」。（圖／蔡瑞雪臉書）
蔡瑞雪日前發文表示在練習S彎道倒車，笑問：「有人要叫車嗎？要給我五星好評！」並附上一段自拍影片，提醒粉絲後面有彩蛋，要看到最後。片中，只見她把手機架在駕駛座前方，倒車期間眼睛多次瞄向鏡頭，還愜意地撩撥一頭秀髮，片末，手機不慎摔落，蔡瑞雪傾身撿起，並露出一抹甜笑。

▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪練習倒車途中，多次看手機鏡頭、撥頭髮。（圖／蔡瑞雪IG）
約48秒的影片中，蔡瑞雪共看了鏡頭5次、撥了2次頭髮，有網友看不下去，痛批：「開車還看手機，這開上路不得了...」「像照鏡子一樣有點誇張了吧，好習慣從考駕照前練習可以嗎」、「有夠做作」、「馬路三寶駕訓班」、「時間管理大師」、「我知道妳是想跟我們分享，但是妳一邊開還邊看鏡頭撥頭髮，這是一個不好的示範！」

稍早，蔡瑞雪連PO多篇動態回應批評，解釋開車當天是清明連假，整個駕訓班都沒有人，才會拿手機錄影，強調之前上課一個月來都沒用過手機，「是完全沒有任何人在練習，確認安全，才拿出手機想要紀錄時刻，也有教練同意。」

至於撥髮、看鏡頭，蔡瑞雪說是在確認有沒有錄影成功，怕頭髮刺到眼睛、擋到臉才會伸手整理，承諾以後會綁頭髮開車，「大家放心，考到駕照後，在路上是絕對不會這樣做的」，同時鄭重道歉：「我絕對沒有在車上滑手機，撥頭髮也是錯誤的，雙手不可以離開方向盤，很抱歉做了錯誤的示範。」（編輯：楊穎軒）

▲蔡瑞雪回應全文。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪回應全文。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪回應全文。（圖／蔡瑞雪IG）
▲蔡瑞雪回應全文。（圖／蔡瑞雪IG）
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