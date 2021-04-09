《夢想之地》小朋友比主角搶眼 美國媒體：偷走觀眾的心
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-09 14:22:55
韓裔美籍導演鄭李爍自編自導家族半自傳的電影《夢想之地》入圍本屆奧斯卡6項大獎，故事刻畫移民血淚史，邀請《陰屍路》史蒂芬元、南韓國民奶奶《尹食堂》尹汝貞、韓藝璃等實力派演員之外，片中還有更亮眼的兩位要角艾倫金與諾兒曹，他們完全沒有演戲經驗，演技卻擄獲大家的心，美國媒體更盛讚「偷走觀眾的心！」魅力不容小覷。
該片選角指導在韓裔社區到處覓角，甚至在韓文報紙刊登選角新聞，費時多日才找到戲中飾演弟弟艾倫金和飾演姊姊的諾兒曹。艾倫金片中跟祖母尹汝貞的互動十分可愛，因為尹汝貞要跟他睡同一個房間，讓艾倫金很不開心，艾倫金對祖母的童言童語以及惡作劇行為，都令觀眾笑翻、深深被他吸引，美國媒體還讚譽他會「偷走觀眾的心」。
艾倫金拍攝《夢想之地》時才8歲，但導演要求劇組人員都要把他當作大人一樣看待，不可過分吹捧弟弟的表現，鄭李爍說：「當你對待他像個專業演員，他就會表現得像專業演員。」而飾演姊姊的諾兒曹，也是另外一顆閃耀的新星，雖然戲分不多，但一樣非常出彩，而且戲裡戲外都對艾倫金呵護有加，兩人的感情更甚親姊弟。
兩位小演員表現也成功抓住媒體眼緣，美國《洛杉磯時報》評價他們：「艾倫金絕對是明日之星，諾兒曹則是導演最棒的發現！」有趣的是，諾兒曹對於《夢想之地》劇本的喜愛程度出乎大人想像，到現在她還把劇本放在房間桌上，只要她有碰到表姐兄弟，就會讀對白給他們聽。《夢想之地》4月16日口碑場，4月23日全台正式上映。