蔡總統參拜大甲媽　祈願天降甘霖

（中央社記者趙麗妍台中9日電）大甲媽祖9天8夜遶境進香今天晚間起駕，總統蔡英文下午前往參拜時表示，在遶境途中，可以看見台灣團結精神克服疫情，她也向媽祖祈求，天降甘霖、國泰民安。





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大甲媽祖9天8夜遶境進香活動，晚間11時5分起駕，蔡總統下午在內政部長徐國勇、立法院副院長蔡其昌陪同下，參加祈安典禮，參拜後，自神龕中恭請參加遶境的正爐媽、副爐媽、湄洲媽、千里眼、順風耳等神尊，隨後到廟埕致詞。





蔡總統表示，大甲媽遶境進香是國家重要民俗，也是世界知名宗教活動，在9天8夜遶境進香行程當中看到台灣的團結，以及互相幫忙的熱情，這樣團結的精神可以克服疫情，也可讓經濟成長，「無論遇到什麼困難，台灣人只要團結，我們一定就能拚過關」。





中台灣面臨56年來嚴峻乾旱，蔡總統表示，台中地區實施「供5停2」分區限水措施，造成大家不便，她承諾，政府會全力調度，讓生活不受太大影響。





蔡總統說，大甲媽有「雨水媽」之稱，祈求媽祖庇佑，台灣風調雨順，解決缺水問題。蔡總統隨後在廟埕的天燈上簽名，祈求天降甘霖、國泰民安。





大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，因疫情關係，大家都要戴口罩，媽祖會保佑台灣風調雨順、國泰民安，全世界面臨疫情，台灣防疫最安全，參拜媽祖後可緩解疫情，也希望媽祖能普降甘霖，並且要降在集水區，緩解旱象。





因應防疫，顏清標呼籲，大家要戴好口罩，沿途點心站大桶美食改為盒裝點心，沿途不開放鑽轎底，但若有重病傷患想祈求媽祖保佑，請戴好口罩。





蔡其昌表示，他參拜媽祖時，提到三要一不要，要水、要電，要台灣人大賺錢，希望不要有疫情。





大甲媽將在晚間11時5分起駕，展開9天8夜遶境進香旅程，將行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，駐駕百餘間宮廟，18日回鑾安座。（編輯：方沛清）1100409



