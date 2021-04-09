身體在抗議！陳玉珍積勞已久病倒　腹痛住院10天

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳玉珍說，前陣子清明連假飛機場關場，她看見滿滿大廳的人潮，心𥚃一直想著要讓鄕親順利返鄉，結果啓動B計劃，調來了高速的雲豹輪，拉了7台遊覽車下布袋港去搭船，沒想到有4部車因會太晚抵達，只好再把鄕親載回台中港等待當晚12點的船，這中間她不停地和各個單位聯繫，無奈航港局就是不答應雲豹輪晚一點開，和航港局溝通的那期間，幾10通的未接來電，都讓她造成相當大的心理壓力。
陳玉珍認為，那麼多鄕親必須在台中港多等7個小時，再多坐5個小時的船才有辦法返鄉，她感到非常的無奈也很不願意，卻又無能為力去改變航港局副局長的想法，在這樣的壓力下，她當天下午，身體就開始覺得不舒服，同時還不停的腹瀉，加上後來太魯閣事件更讓她氣憤難當，心疼偏遠地區的民眾返鄉是如此的辛苦。
陳玉珍坦言，今天是住院第3天，雙手手臂扎滿了針，夜半腹痛的醒來，醫生要求至少一週的禁食禁水，而在這之前，她希望大家容許她先喘口氣，因為她的身體真的在跟她抗議了。10天之後她回來，一定會把各個單位再找來，好好地再集思廣益霧季時的返鄕疏運計劃，若澎湖比較沒有受到霧季干擾，可能會再藉道飛澎湖再轉高速輪到金門，或是考慮高速輪夜航的改善方案。