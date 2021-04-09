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身體在抗議！陳玉珍積勞已久病倒　腹痛住院10天

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-09 21:33:53｜2021-04-09 21:44:15

陳玉珍
▲國民黨立委陳玉珍今（9）日在臉書上透露，可能是連日來積勞已久，今天已經住院第三天。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
國民黨立委陳玉珍今（9）日傍晚在臉書上以「休息是為了走更長遠的路」開頭，透露自己已經住院第3天，由於近日收到太多陳情訊息與跟諸多拜訪要求，原不想叨擾大家，但因醫生囑咐要住院10天，她盼在這段時間，選民能容許她稍微喘口氣，待出院後再為金門返鄉疏運計劃集思廣益。

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陳玉珍在臉書上貼出手臂扎滿了針的照片，透露自己應該是因先前操勞過度造成身體不適，加上日積月累長期的不間斷工作，導致疲勞的積累爆發，醫生說要住院10天，而中間因為有太多行程沒辦法去與太多會沒辦法開，更沒辦法向這麼多人一一解釋，所以只好公告周知。

陳玉珍說，前陣子清明連假飛機場關場，她看見滿滿大廳的人潮，心𥚃一直想著要讓鄕親順利返鄉，結果啓動B計劃，調來了高速的雲豹輪，拉了7台遊覽車下布袋港去搭船，沒想到有4部車因會太晚抵達，只好再把鄕親載回台中港等待當晚12點的船，這中間她不停地和各個單位聯繫，無奈航港局就是不答應雲豹輪晚一點開，和航港局溝通的那期間，幾10通的未接來電，都讓她造成相當大的心理壓力。

陳玉珍認為，那麼多鄕親必須在台中港多等7個小時，再多坐5個小時的船才有辦法返鄉，她感到非常的無奈也很不願意，卻又無能為力去改變航港局副局長的想法，在這樣的壓力下，她當天下午，身體就開始覺得不舒服，同時還不停的腹瀉，加上後來太魯閣事件更讓她氣憤難當，心疼偏遠地區的民眾返鄉是如此的辛苦。

▲國民黨立委雙手手臂扎滿了針，醫生要求需要住院10天靜養。（圖／取自陳玉珍
▲國民黨立委雙手手臂扎滿了針，醫生要求需要住院10天靜養。（圖／取自陳玉珍 珍愛金門臉書）
陳玉珍坦言，今天是住院第3天，雙手手臂扎滿了針，夜半腹痛的醒來，醫生要求至少一週的禁食禁水，而在這之前，她希望大家容許她先喘口氣，因為她的身體真的在跟她抗議了。10天之後她回來，一定會把各個單位再找來，好好地再集思廣益霧季時的返鄕疏運計劃，若澎湖比較沒有受到霧季干擾，可能會再藉道飛澎湖再轉高速輪到金門，或是考慮高速輪夜航的改善方案。

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