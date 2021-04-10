菲立普親王是二戰海軍英雄　戰功曾受表揚

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他曾因在1941年希臘外海馬塔潘角海戰（Battleof Cape Matapan）中的表現而受到表揚，當時他負責操作艦艇的探照燈照明來犯的敵軍，重創義大利海軍。
其後他擔任驅逐艦華勒斯號（HMS Wallace）副艦長，參與1943年盟軍進攻西西里島（Sicily）之役，藉由漂浮在水面上的煙霧皮筏作為誘餌，使華勒斯號自敵軍的夜間空襲脫險。
美軍主力艦密蘇里號（USS Missouri）1945年舉行日本投降典禮時，菲立普親王當時身在東京灣（TokyoBay），與密蘇里號相距200碼（約182公尺）。
1950年代他升任巡防艦喜鵲號（HMS Magpie）艦長，並派駐在馬爾他。他原本有機會晉升到皇家海軍最高指揮階層，但因妻子登基為女王而無法更上層樓。
他為扮演好王夫角色，而涉獵最新科技知識，以鼓勵工業進步。
1957年，他主持介紹地球物理科學的電視科普節目「自轉不停的地球」（The Restless Sphere）。
菲立普親王還是首位接受電視專訪的王室成員，那是在1961年，當時他在專訪中鄭重呼籲，英國科技已衰微。
他創辦了皇家工程學院（Royal Academy ofEngineering），並設立了以自己為名的設計與工程獎。
菲立普親王很早就投入野生動物保育事業，1981年至1996年，曾擔任世界自然基金會（World Wide Fundfor Nature, WWF）國際主席。
此外，為了塑造親民形象，1969年他委請製作團隊拍攝紀錄片「王室」（Royal Family），任由鏡頭捕捉溫莎（Windsor）王朝家族的居家生活，可說是最受矚目的創舉。
全球共3億5000萬人收看了這部英國王室的日常起居紀實，不過有些人認為，這部紀錄片破壞了王室應維持的神祕感。
如今菲利浦親王與世長辭，女王說菲立普親王是她的「力量和支柱」。當年親王要求喬治六世把女兒嫁給他時，據稱國王曾對友人說，「我懷疑菲立普知不知道他要面對什麼。伊麗莎白遲早會成為女王，而他會是女王的配偶，這比當一位國王還要困難，但我想他能勝任。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1100409