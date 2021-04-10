大林蒲遷村服務中心啟用　陳其邁：大家都要歡喜搬新厝

高雄市長陳其邁今（10）日出席主持「大林蒲遷村服務中心」揭牌啟用典禮時表示，高市府會在第一時間提供民眾諮詢服務，並充分回應遷村產生的各項疑難雜症並承諾，會保障居民財產權、生活權與社會權，務必讓居民在搬遷中受到最好照顧，且未來搬遷地點不僅交通便利，生活品質會更好，公共與社會服務更改善，一體到位。





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▲大林浦遷村地點選在鳳山小港段，當地不僅交通便利，在公共服務、社會服務、醫療、教育等方面，也讓居民在遷村後可以提升更好的生活品質。（圖／高市府提供）

× ▲大林浦遷村地點選在鳳山小港段，當地不僅交通便利，在公共服務、社會服務、醫療、教育等方面，也讓居民在遷村後可以提升更好的生活品質。（圖／高市府提供）

特別在大林蒲活動中心2樓，成立「大林蒲遷村服務中心」，配置10名諮詢員服務鄉親。

陳其邁揭牌後表示，大林蒲遷村將召開3場到無限場次的說明會，之後才會定案，一定要大家都「歡喜搬新厝」，一場說明會沒有共識，就繼續開下去，市長都會親自主持，一一回應鄉親需求。





陳其邁表示，市府在3月13日舉辦首場大林蒲遷村計畫書(草案)說明會，收到許多居民的意見與建議，為讓大林蒲居民對遷村方案、補償條件及安置配套措施等內容更為清楚，並在第一時間面對面溝通及時解決居民疑惑，特別選在中油大林蒲活動中心，成立「大林蒲遷村服務中心」，提供最直接的諮詢服務。





陳其邁表示，遷村第一階段是公布草案，為保障民眾財產權、生活權及社會權，後續會不斷舉辦說明會，確認並回應居民的需求，要讓大家在搬遷過程中，受到政府最好的照顧。此外，遷村地點選在鳳山小港段，當地不僅交通便利，在公共服務、社會服務、醫療、教育等方面，也讓居民在遷村後可以提升更好的生活品質。





陳其邁也說針對不同的方案，現在居民還有意見，會針對意見一一回應，目前已召開兩次會議，有些涉及預算要增加，已向行政院與經濟部協商，哪些地方可對居民再多照顧一點。



