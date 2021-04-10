名家論壇》李兆立／黨國同徽凝聚了國人情感？

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以下有二個關於我國國徽的問題，我相信大多數人也會答錯：
第一，長相為「圓形、青白色」、「白日居中，並有十二道白尖角光芒」的青天白日，是我國的國徽，還是中國國民黨的黨徽？
答案是：兩者皆是。因為國徽就是用黨徽來微調出來的，因此兩者的長相非常相似。不要說一般民眾，就連國民黨自己的黨員都未必分得出來。
第二，你覺得，以下對我國國徽的描述，是出自於「民進黨執政時期」還是「國民黨執政時期」的內政部：
1.國徽與中國國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但國徽作為國家之象徵，具有凝聚國人情感之莊嚴意涵。
2.我國青天白日國徽的運用廣泛， 在國際間有一定之識別度，若修改恐影響我國國際活動空 間。
3.修改國徽將耗費大量公帑重新設計各種運用國徽之項目。
4.修改國徽恐「對內造成爭議、擴大意識形態衝突，而無助團結對外」。
相信有許多朋友會猜這是國民黨過去執政時拒絕修改國徽的說詞，但以上內容，其實全部來自於「幾天前」內政部所提出的「評估修改現行國徽之必要性專案報告」，內政部長是民進黨籍的徐國勇。
是的，現實往往想像的更為荒謬。
第一個荒謬，民進黨的內政部打臉了民進黨立法委員。
這項由立法院三讀通過的「修改國徽」案，雖然由時代力量黨團提案，卻也得到了民進黨立委的支持，因此能夠闖關通過。
換句話說，內政部的報告不僅否決了時代力量，更打臉了執政黨自己。
第二個荒謬，內政部明明承認國徽和黨徽，卻自己放棄合法的處理途徑，反而對國民黨提出違法的要求。
有別於內政部宣稱的「凝聚國人情感的莊嚴意涵」，台灣在擺脫黨國不分的威權時期後，民主多元的社會早對於「國號、國旗、國歌、國徽」這類國家象徵出現了嚴重分歧。
其中，民進黨自己的許多支持者也長期戲稱國民黨徽是「車輪黨徽」，過去幾年也發明了各式「台灣象徵」的貼紙來把護照上的「車輪國徽」蓋掉。
然而，相較於國號和國旗等涉及《憲法》規範的內容，修改國徽其實只需修正《中華民國國徽國旗法》，而這個制定於民國17年的法律，最後修正日期是民國43年，如今歷經67年才再度修改，不僅與時俱進，也無所謂內政部「輕易修改」的問題。
傻眼的是，內政部放著這個合法的方法不進行，卻又將「避免黨徽國徽互相混淆」的責任丟回國民黨。問題是，翻遍我國法律，內政部雖作為政黨的主管機關，並無任何權力去要求政黨修改黨徽。
更難堪的是，在這項於法無據的荒謬要求被國民黨大力反擊後，內政部竟然改口說「只是建議」，前倨後恭的畏縮態度，真的讓人看不下去。
第三個荒謬，內政部說修改國徽「恐製造社會對立」，這基調為免跟中國國台辦太過相似。
或許是車輪國徽真的太過莊嚴，一提到要修改，包括身為原作者的國民黨、民進黨執政下的內政部，以及中國共產黨都齊聲反對。上個月底，國台辦再評論修改國徽案時，是這麼批評的：
近期時代力量和島內的相關政治勢力相互勾結利用，挑釁動作頻頻，不斷上演鬧劇，他們為撈取政治私利，罔顧民眾福祉，不惜「加劇台灣社會撕裂和對立」，台灣社會各界和廣大民眾會識破這種拙劣表演。
請大家鑑定一下，這跟內政部「對內造成爭議、擴大意識形態衝突」的基調，是不是高度相似？難道，這個國徽不僅凝聚了國人情感，更讓紅藍綠各黨形成了高度共識？
第四個荒謬，修改國徽跟台灣的國際空間，到底有何關係？
從中國國台辦先發聲反對修改國徽，台灣內政部隨即同聲反對的情況來看，修改國徽或許真的會影響兩岸的「春暖花開」。姑且不論過去兩年的「抗中保台」跑哪去了，請問先前在國際上大談的「Taiwan can help」也不算數了嗎？
台灣過去兩年的國際能見度確實有顯著提升，有人認為是基於美中對抗下的美國拉抬，有人認為是台灣成為婚姻平權「亞洲第一國」，有人認為是台灣優異的防疫表現。這些答案可能都對，但絕對沒有人會說，台灣的國際空間是靠著國徽的國際識別度而來。
內政部這種徹底悖離事實的說法，不僅與國內外的認知相距過遠，也抹煞了其他部門對於國際參與的努力。
如果內政部的態度是「過去存在即為合理」，那現行台灣在國際參與時多所採用的Chinese Taipei，是不是以後也別改了，以免讓國際不認識台灣？
因為對於提出這份荒謬報告的內政部已徹底心死，以下三個呼籲和提問，請其他三個部門代答：
1.對於黨國不分的威權象徵不去修改，反而讚許為「凝聚國人情感的莊嚴意涵」的作法，請問促轉會同意嗎？
2.對於現行國徽才是我國行走國際的重要識別，而不是台灣作為亞洲民主燈塔和防疫標竿的國際表現，因此修改恐影響國際空間，請問外交部同意嗎？
3.對於內政部拒絕提出修法提案，並指稱修改國徽將造成社會對立，凝聚國人的不是台灣價值而是車輪國徽，請問民進黨立法院黨團同意嗎？
台灣已經告別黨國不分，民主人權的成就才是真正凝聚國人的內涵，這樣的民主國家與開放社會，共同討論重新設計一個真正凝聚國人的國家象徵，真的不是過分的要求。
對於內政部這種「不只螺絲掉滿地，還拿車輪來代替」的離譜言行，請執政黨拿出嚴正態度和具體行動來面對，別讓國民黨嗆的「有能無種」成為事實，好嗎？
●作者：李兆立／政治工作者
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