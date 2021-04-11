NBA／直言籃網組團等同「買冠軍」 J博士：就像洋基一樣
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-11 10:01:09
從詹皇做出那個著名的「決定」以來，外界對於球星抱團這件事就不停地討論，本季籃網的操作，更是讓此話題變得更加熱絡。對此，傳奇球星「J博士」Julius Erving也在上節目時表達了自己的觀點，他認為籃網此舉等同是在「買冠軍」。
籃網本季在季中交易來2017-18賽季的MVP得主James Harden，之後又在Blake Griffin及LaMarcus Aldridge和前東家買斷合約後，將他們簽下，陣容豪華程度，讓人難以想像。
本季已經有不少球員、教練和球評對於聯盟越來越濃厚的抱團風氣，分享了看法和見解，而近期在費城76人球員Danny Green的播客節目《 Inside the Green Room Podcast》上，Erving也對此表達了自己的觀點。
Erving認為他看現在這支籃網，就像是在看曾經的洋基隊一樣，兩隊都是不斷的找來強大的球星，「我不知道最終結局是怎麼樣，但對聯盟其他球隊來說，他們實在太強了。」
不過，Erving卻出乎意料的預測自己的前東家費城76人能夠擊敗籃網，他認為現在是收割「過程」果實的時候了，而且76人有許多有冠軍經驗的球員和教練，為此他願意拿所有身家去賭這一點。