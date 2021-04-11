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豆腐怎麼煎不會破？內行曝「1神撇步」：金黃美味不黏鍋

編輯中心/綜合報導

2021-04-11 13:31:30

▲豆腐怎麼煎才不破？搜狐號《大慶談美食》就分享了3招。（示意圖／取自 pixabay ）
▲豆腐怎麼煎才不會破？有內行分享在煎豆腐時，直接下鍋是萬萬不可的，在煎之前，多加上「1個步驟」，就能讓豆腐不黏鍋。（示意圖／取自 pixabay ）

豆腐是很常見的一種食材，而「煎豆腐」也是不少人喜愛的一道菜色，可是每次自己煎豆腐時，常常碰上容易糊鍋、豆腐碎掉等情況，對此，就有內行人煎豆腐的具體做法，也有讓豆腐不容易碎的小技巧，切記在煎豆腐時，直接下鍋是萬萬不可的，在煎之前，多加上「1個步驟」，讓豆腐不黏鍋。

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根據搜狐號美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，第一步，取適量的小蔥清洗乾淨了之後切成蔥花的形狀，放到小碗裡面備用；第二步，繼續向小碗當中加入適量的生抽、食用鹽和蠔油，用筷子將它們攪拌均勻之後放到一旁備用；第三步，準備一個乾淨的小碗，再向碗裡面加入少量的麵粉，豆腐清洗乾淨之後切成片狀備用。

▲搜狐號美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，在煎豆腐時，直接下鍋是千萬不可以做的，在煎豆腐前，多加上一個步驟，讓豆腐不黏鍋。（圖／翻攝自《小乾倩倩的遊戲的美食》）
▲搜狐號美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，在煎豆腐時，直接下鍋是千萬不可以做的，在煎豆腐前，多加上一個步驟，讓豆腐不黏鍋。（圖／翻攝自《小乾倩倩的遊戲的美食》）
第四步，鍋裡面加入適量的食用油，將油燒熱之後改成中小火，再將豆腐沾一下麵粉放到油鍋當中煎，等到豆腐一面煎到金黃色之後翻到另一面同樣煎到金黃色。小提示，在煎豆腐時加入適量的「麵粉」，可以防止豆腐黏鍋，且在煎豆腐時，一定要用小火煎，煎的時間不能超過一分鐘，不然會糊的；第五步，將豆腐煎到兩面金黃之後將之前準備好的調料倒入鍋中和豆腐一起翻炒，等到豆腐和調料翻炒均勻之後向鍋裡面倒入適量的清水，蓋上鍋蓋將豆腐煮上一段時間。

第六步，2分鐘之後向鍋子裡面加入之前切好的蔥花，快速翻炒一下就可以出鍋了，這樣一道美味的煎豆腐就做好了。小提示，因為調味醬料裡面有醬油跟食鹽，所以豆腐出鍋時就不需要再另外加鹽，否則容易太鹹，以上就是煎豆腐的具體做法，只要牢記煎豆腐時「不可以直接下鍋」，正確做法是在煎錢多加一個步驟，讓「豆腐沾一下麵粉」，這樣就不容易黏鍋，也不易碎裂。

最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，在煎豆腐時也要掌握好豆腐的薄厚，如果太薄了很容易被煎糊了，但切得太厚口感又不好，也不容易熟透，因此一定要控制好豆腐的薄厚；另外，在做煎豆腐時最好選擇老豆腐，這樣口感反而更好，煎豆腐也容易定型，切記別選嫩豆腐，因為比起老豆腐，嫩豆腐是更容易碎裂的。（編輯：郭佩蓉）

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