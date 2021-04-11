豆腐怎麼煎不會破？內行曝「1神撇步」：金黃美味不黏鍋

豆腐是很常見的一種食材，而「煎豆腐」也是不少人喜愛的一道菜色，可是每次自己煎豆腐時，常常碰上容易糊鍋、豆腐碎掉等情況，對此，就有內行人煎豆腐的具體做法，也有讓豆腐不容易碎的小技巧，切記在煎豆腐時，直接下鍋是萬萬不可的，在煎之前，多加上「1個步驟」，讓豆腐不黏鍋。





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根據搜狐號美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，第一步，取適量的小蔥清洗乾淨了之後切成蔥花的形狀，放到小碗裡面備用；第二步，繼續向小碗當中加入適量的生抽、食用鹽和蠔油，用筷子將它們攪拌均勻之後放到一旁備用；第三步，準備一個乾淨的小碗，再向碗裡面加入少量的麵粉，豆腐清洗乾淨之後切成片狀備用。





▲搜狐號美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，在煎豆腐時，直接下鍋是千萬不可以做的，在煎豆腐前，多加上一個步驟，讓豆腐不黏鍋。（圖／翻攝自《小乾倩倩的遊戲的美食》）

第六步，2分鐘之後向鍋子裡面加入之前切好的蔥花，快速翻炒一下就可以出鍋了，這樣一道美味的煎豆腐就做好了。小提示，因為調味醬料裡面有醬油跟食鹽，所以豆腐出鍋時就不需要再另外加鹽，否則容易太鹹，以上就是煎豆腐的具體做法，只要牢記煎豆腐時「不可以直接下鍋」，正確做法是在煎錢多加一個步驟，讓「豆腐沾一下麵粉」，這樣就不容易黏鍋，也不易碎裂。





最後《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，在煎豆腐時也要掌握好豆腐的薄厚，如果太薄了很容易被煎糊了，但切得太厚口感又不好，也不容易熟透，因此一定要控制好豆腐的薄厚；另外，在做煎豆腐時最好選擇老豆腐，這樣口感反而更好，煎豆腐也容易定型，切記別選嫩豆腐，因為比起老豆腐，嫩豆腐是更容易碎裂的。（編輯：郭佩蓉）



