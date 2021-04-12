大店長第7期開訓 屏東縣長潘孟安期勉成為企業的種子
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-12 16:14:58
屏東縣政府開辦大店長學程，已培育6期共164位屏東在地創業青年穩定發展並擴大事業體，縣府12日舉行第7期大店長課程開訓，28名不同領域的學員將進行為期7週的課程培訓，縣長潘孟安也到場勉勵學員｢勇敢做大夢｣，期望透過密集、扎實的培訓，協助參與大店長學員都能成為未來企業的種子，更讓屏東成為創業的殿堂。
潘孟安指出，大店長課程一路走來吸引許多創業青年報名，感謝許多業界老師持續為屏東創業青年強化創業軟實力，透過店舖經營管理讓企業起步立足於屏東，每期學員經過密集訓練，穩紮穩打建立創業之路，也期待有更多年輕人一起回家鄉打拼。
第7期大店長基礎營運班，由主講老師張勝鄉協力培訓學員擔任授課師資，講師群也不斷調整作法，依屏東企業的在地特性，以更加貼近學員需求並實際運用於自身產業之中。
屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，今年大店長別於往年作法，為擴大學習對象、增加產業多元性，除稅籍在屏東的企業外，特別開放公司設於外縣市但戶籍在屏東的企業主，且優先錄取偏鄉的企業、二代接班人，最後篩選出28名不同領域的學員。
除了餐飲、觀光旅宿業，更有農業、食品加工、運動休閒、紡織製衣及批發零售等行業加入學習，期待透過連續七週的企業文化、品牌行銷策略、SOC工作站標準建立、營運任務分組建立、管理月曆、教育訓練、KPI目標管理等課程，強化企業體質，助大店長們能『勇敢做大夢』。