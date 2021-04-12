網球／不滿ATP防疫政策 法國好手：就像是在墳墓打比賽
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-12 17:25:42
法國網球好手Benoit Paire球技出色，但常常因為場上的脫序舉動而被ATP罰款，近期他又因為在蒙地卡羅大師賽「一輪遊」，而在賽後批評大會比賽因為防疫措施而像「墳墓一樣安靜」，再度引發譁然。
31歲的Paire在進入2021年後狀況極糟，今年10場男單比賽他輸掉了9場，此役他又以4:6、7:6(3)、6:7(5)被Jordan Thompson給擊敗，賽後他遷怒現場沒觀眾，認為ATP巡迴賽已經變得無聊、沒樂趣，自己覺得很悲哀。
「輸球，我一點也不在乎。」Paire如此說道，「我在這還有雙打比賽，之我就可以回家了。網球不再讓我快樂。來到這裡絕對是一種悲哀，因為這通常是世界上最好的比賽。」
蒙地卡羅是世界上知名的渡假勝地，Paire表示也稱讚地處地中海沿岸得雷尼爾球場是世界上最美麗的球場，但因為防疫措施和缺少觀眾，彷彿置身墓地。
「這裡是蒙地卡羅，我們卻在一個悲傷的氣氛中比賽。在這種情況下拚輸贏，我才不在乎。對於比賽，我不再有激情火花了。我花了12000歐元住在一家安靜的酒店，然後打完比賽就回家。」