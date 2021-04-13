NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／超越張大帥！Curry單節21分　登基勇士隊史得分王

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-13 10:42:20

Stephen Curry
▲勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士隊史得分榜紀錄保持人在今(13)日改寫，球隊超級球星Stephen Curry在這場對丹佛金塊的比賽中，首節就斬獲了21分，幫助球隊以33:32暫時領先，同時也超越「張大帥」Wilt Chamberlain，成為勇士隊史新科得分王。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry生涯目前都待在勇士隊，至今已經拿下了17765分，此役賽前距離傳奇球星Chamberlain的17783分只差18分的差距，也就是只要得到19分，他就能城為隊史得分王。

本場比賽勇士傷兵眾多，兩名先發球員Kelly Oubre和James Wiseman都因傷未能上場，Curry首節就肩負起得分重任，很快就投進4顆三分球砍下14分。

金塊雖然喊出暫停試圖加強對Curry的防守，但他此役企圖心強烈，很快又在攻防轉換中找到錯位單打對方中鋒Nikola Jokic的機會，投進三分球；之後他又靠一次上籃得到本場的第19分，第一節就已經達標，改寫隊史。

同時，這也是Curry生涯第29次單節得到超過20分，現役球員中第一，在史上也僅次於Kobe Bryant。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
12.31%87.69%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.92%7.08%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀