NBA／超越張大帥！Curry單節21分 登基勇士隊史得分王
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-13 10:42:20
金州勇士隊史得分榜紀錄保持人在今(13)日改寫，球隊超級球星Stephen Curry在這場對丹佛金塊的比賽中，首節就斬獲了21分，幫助球隊以33:32暫時領先，同時也超越「張大帥」Wilt Chamberlain，成為勇士隊史新科得分王。
Curry生涯目前都待在勇士隊，至今已經拿下了17765分，此役賽前距離傳奇球星Chamberlain的17783分只差18分的差距，也就是只要得到19分，他就能城為隊史得分王。
本場比賽勇士傷兵眾多，兩名先發球員Kelly Oubre和James Wiseman都因傷未能上場，Curry首節就肩負起得分重任，很快就投進4顆三分球砍下14分。
金塊雖然喊出暫停試圖加強對Curry的防守，但他此役企圖心強烈，很快又在攻防轉換中找到錯位單打對方中鋒Nikola Jokic的機會，投進三分球；之後他又靠一次上籃得到本場的第19分，第一節就已經達標，改寫隊史。
同時，這也是Curry生涯第29次單節得到超過20分，現役球員中第一，在史上也僅次於Kobe Bryant。