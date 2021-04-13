太魯閣號出軌爆工程弊端　時力：速修採購法別再拖延

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王婉諭表示，以「太魯閣事故」為例，事故被告李義祥名下的義程營造公司，於2014年取得政府標案後，假造不實的施工日誌，涉犯行使業務登載不實文書罪，而於2018年8月遭一審判刑有罪。另外在2019年時，農委會水土保持局台中分局前年辦理18件工程、總工程款9000多萬，官員涉嫌集體接受業者招待喝花酒、收賄，台中地檢署依貪汙等罪起訴楊等5名公務員和9名廠商。
王婉諭委員表示，當上述案例一再發生，讓人民對於政府公共工程的品質失去信心，時力所推法案中設計防賄條款與三振條款，在防賄條款部分，如果涉及賄絡的要求、期約、收受不正當利益而取得標案的話，將禁止廠商參與投標期間從目前的最長3年大幅提升為20年；三振條款則是將因違法導致禁止投標的次數達三次以上，永久禁止該廠商參與政府採購投標，才可以有效追懲不肖廠商。從投標階段就做嚴格把關，才有可能掌握政府公共工程的品質，且避免賄賂得標等情況一再發生。
時代力量副總召陳椒華指出，從司改國是會議到現在已經3年多，雖然2019年9月法務部就將貪污治罪條例相關修法草案送交行政院，但行政院依然不痛不癢的牛步審查，縱容弊端一再發生。希望行政院不要裝聾作啞，盡速修訂相關法案。
時力總召邱顯智委員指出，監察院的調查報告曾揭露，營建署內依《營造業法》負責營造業管理業務的人員竟然只有5個人，極為誇張。另外，違反該法第 28 條不得兼任工地主任之規定，10年也僅裁處4件，這等同告訴營造業者，營建署就是沒有要落實執行《營造業法》。時代力量黨團認為，營建署應盤點人力需求與執行量能，盡速建立勾稽查和系統並落實相關規範，並對《營造業法》中充滿各「警告」的放水罰則提出修法。