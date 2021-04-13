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看準首購需求熱度　建商插旗新莊力推近23億聯貸案

記者賴志昶／台北報導

2021-04-13 16:34:50

▲丞石建築董事長彭智祺（右）與台中銀行總經理賈德威（左）攜手，今（13）日簽訂聯合授信合約。（圖／丞石建築提供）
▲丞石建築董事長彭智祺（右）與台中銀行總經理賈德威（左）攜手，今（13）日簽訂聯合授信合約。（圖／丞石建築提供）
今年房市雖遭逢政府「打炒房」，但首購、換屋族等「剛性需求」熱度不減。丞石建築近期即整合新北市新莊區塭仔圳重劃區近2000坪土地，將於今年推出面向首換族群的指標性建案，並於今（13）日完成22億3750萬元聯貸簽約典禮。

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丞石建築此次聯貸案由台中銀行、合作金庫擔任主辦銀行，全國農業金庫、台灣中小企業銀行共同參貸，產品主要面向首購、首換族群，基地位於莊泰路與莊田路口，基地面積高達2000坪土地，預計今年第三季正式公開。

丞石建築專攻雙北自住市場，為近年迅速竄起的新興品牌，產品主要面向首購首換族群，近期更涉足商辦大樓。丞石建築彭智祺董事長表示，丞石做為標榜創新的新銳公司，一直思考著如何帶給客戶不一樣的服務與體驗，繼2016年推出住宅量身訂製服務， 2017年更推行不二價銷售，2019年開始推動72小時售後完修服務，旗下青見營造也在2020年導入Gopro設備實施數位化影像管理，嚴格控管所屬建案的施工品質，從創新的品牌服務出發，預期丞石將為新莊打造出令人耳目一新的建築作品。

丞石此次推案會選在塭仔圳，就是看好此地的房價親民，以及未來發展相當可期。彭智祺透露，塭仔圳是新北市第二大的重劃區，總共400多公頃的土地，又有著完整街廓，在台北市找不到如此完美、又接近市中心的腹地；此外，塭仔圳今年行情價格約落在每坪單價42萬，是在大台北地區的房價低點，未來房價發展相當有潛力。

談到與其他在塭仔圳推案的建商差異，彭智祺強調，該案子位於兩條30米大路的轉角，基地面積大且方正，更在國中、國小的正對面，且建材的品質也高於市場，公設與居住品質也都較高，因此勢必會在市場上造成很大迴響。

這次推案適逢近期政府積極出手打炒房，不過彭智祺並不怕。他指出，丞石的建案向來注重品質，不管是在建材或是後續服務上，都是市場數一數二的，這也反應在房價上，因此適度地剔除了投資客；此外，過去3、4年丞石所推的案子，都是在24至36坪左右的兩至三房產品，為市場上的必需品，這次推案雖然適逢政府打炒房，但影響並不會太大。

政府近期推出「房地合一稅2.0」，試圖控管房市的短期交易的歪風。彭智祺樂觀其成說，畢竟市場上若是有太多投資客，房價波動起伏太大，對建商經營上也會有困難，因此希望法令實行後，能夠適度導正風氣。

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