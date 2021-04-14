股市小白／年輕人一窩蜂進場　我們從GameStop學到什麼？

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台北股市去（2020）年全年上漲2735點，漲幅22.8%，收在14732.53 點，不僅指數刷新歷史紀錄，成交量也年增逾6成，吸引許多人開戶。證交所統計，去年新開戶人數超過67萬人，總開戶人數成長至1124萬人，占人口總數比重增至47.3%，等於平均每2人就有1人參與股市投資。
再觀察投資人年齡，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是20至30歲年輕族群，占比從5年前25.4%快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人。探究其原因，除近一年的台股榮景外，金管會等主管機關積極活化投資人結構，讓金融商品多元、銀行與券商設定的投資門檻越來越低，以及金融科技進步與理財教育的興起都是年輕人想參與行情的原因。
投資理財資訊海量 專家提醒千萬別一窩蜂
另外，年輕人積極進場，也有部分原因是「低薪」！理財專家盧燕俐就說，現在年輕人薪水確實與過往水準有差，「因此這些人喜歡以小博大，想從股市裡快速致富。」只聽「老師」說的、只願靠一些工具或軟體，她坦言這樣的心態真的很可惜，強調工具再便利，也要做足功課，所有資訊都得經過消化、思考與判斷，最終再決定怎麼操作才是最正確的作法。
然而身處網際網路、資訊海量的時代，社群上年輕人流行一窩蜂「跟進跟出」、聽信Youtuber、Podcaster意見領袖也是事實，美國甚至發生被視為是「年輕世代對抗既得利益者」的GameStop事件。只是看在擁有47年「股海」經驗的資深分析師李永年眼裡，他只有一句話送給年輕人「別傻了！螞蟻真的搬不動大象。」
但不可否認，網路時代讓股市生態出現前所未見的變化，年輕人不僅積極參與社群平台討論，甚至大專院校證券社團也都如雨後春筍般相繼成立，有學校上學期光一堂課就有高達300人參加，人數翻倍成長，課堂上甚至實際讓學生們操作股票，看得出年輕人對投資理財的需求與渴望。
迎合股市小白拚了 券商、銀行推多元創新「玩法」
而為迎合這群善用數位管道的股市小白們，網路銀行、數位帳戶、智能及機器人理財儼然成為基本配備，券商與銀行端祭出多元創新各式「玩法」，像是有券商積極推出數個APP，就是不放過客人任何需求、創造商機，還有業者異業結盟推出數位帳戶，銀行端則祭出「虛擬撲滿」，將刷卡消費結合投資理財。
其實投資股市、基金之外，近一年股匯雙升，外匯的操作也讓年輕人躍躍欲試，但專家提醒小資族，想靠外幣投資尋求高報酬會有點失望，除非金額夠大，建議仍以實際外幣需求為考量，或採定時定額方式分批布局進場。
想降低風險？先投資自己、強化競爭力開始
只是，年輕人投資股市、基金或匯市就夠了嗎？人力銀行專家建議，還能再加碼！加碼自我投資、強化三個不敗的能力，職場上就能相對所向披靡。或是開始投資未來、投資房產，雖然金額較大，但相對波動度小，尤其現在利率低，房產專家建議可趁「打炒房」未正式上路前好好議價，有機會入手夢想房。
「股市小白」努力追市場行情，嘗試在股市、基金、ETF等投資管道上獲利，但事實上不可能永遠好運、不遇上風險。若真不想遇上風險？那就從投資自己開始，學習理財、強化自身能力與競爭力，那麼「風險」自然降低，與其追求資產帳面上的數字，還不如有形無形的資產一把抓，口袋與內心都富足滿滿、更勝一籌！