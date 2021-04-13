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幼兒園等不強制納管室內空品　環保署：改自主管理

中央社

2021-04-13 17:32:27

屏東縣政府顧健康超前部署把關　室內空品讓民眾安心
▲幼兒園、托嬰中心等場所去年底已預告為第三批室內空氣品質強制納管對象。（圖／屏東縣政府提供）
（中央社記者張雄風台北13日電）幼兒園、托嬰中心等場所去年底已預告為第三批室內空氣品質強制納管對象；環保署今天表示，強制暫緩，改為自主管理，分為合格及優良級，今年6月正式上路，影響約2200家業者。

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幼兒園、產後護理之家、托嬰中心、長照機構等中小群敏感族群場所，已於去年12月11日預告列為第三批室內空氣品質強制納管場所及自主管理並行，然而環保署今天宣布強制納管暫緩，皆改為自主管理，並分為合格及優良2等級，預計6月正式上路。

行政院環境保護署今天臨時舉辦「推動室內空品自主管理現況」記者會，環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，原訂第三批納管家數約2200家，在預告之前已進行訪視、輔導，絕大多數室內空氣品質都合格，僅少數須改善通風，經輔導後也符合標準。

蔡孟裕指出，由於已改為自主管理，因此也不需再配置專責人員，由事業單位負責人全權負責；自主管理設有2種標章，包含合格級與優良級，合格級標準與公告法規相同，優良級更嚴於現行規定；若事業單位取得合格及優良級標章，主管機關可在評鑑中加分獎勵。

然而，改為自主管理後便沒有法令的強制力，若場所未達室內空氣品質標準便無法開罰；蔡孟裕認為，這些場所都是民眾相當關心的區域，也會以有標章的業者為優先選擇，連帶讓沒有標章的業者有動力申請。

蔡孟裕說，已公告強制納管的場所，也可以來申請合格標章，若符合優良級標準也可以申請，巡檢、定檢頻率也改為優良級的準則。

環保署表示，室內空氣品質管理法於民國100年公告、101年施行，台灣是全世界第2個立專法管理的國家；分別在103年、106年已公告兩批場所強制納管，如圖書館、大賣場、車站等。（編輯：陳仁華）1100413

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