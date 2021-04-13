NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／西區戰局將改變？金塊主控莫瑞左膝大傷本季恐報銷

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-13 23:43:56｜2021-04-13 23:45:21

▲金塊Jamal Murray。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主力後衛Jamal Murray。（圖／美聯社／達志影像）
NBA再度傳來讓人難受的傷病消息，丹佛金塊主力控衛Jamal Murray(莫瑞)在今(13)日對金州勇士的比賽中受傷離場，在經過檢測後確認為左膝十字韌帶撕裂，恐將本季報銷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽最後階段，Murray切入禁區時扭傷左膝，痛苦的倒地呻吟，隨後在工作人員攙扶下回到更衣室，根據《丹佛郵報》記者Mike Singer報導，他確定是左膝十字韌帶撕裂，按照過去該傷病的案例，他本季幾乎不可能回歸。

Singer表示，消息人士指出，目前Murray的手術行程還沒有安排好，預計他將在接下來的幾個小時內與團隊一起飛回丹佛接受治療。一但他確定動刀，就不太可能在本季回歸賽場了。

Murray是金塊外線一哥，雖然本季狀態起伏比較大，不過毫無疑問是球隊不可或缺的核心成員，去年他在季後賽展現出來的得分爆發力，讓人印象深刻，也被認為是金塊要更上一層樓的關鍵人物。

上一季金塊在球隊有傷兵的情況下，擊敗洛杉磯快艇，殺進到西區決賽，本季球隊得分後衛Will Barton回歸，又透過交易補強了Aaron Gordon，被外界視為是處於爭冠行列的球隊之一，沒想到如今卻發生了這樣的憾事，讓他們戰力大大受到折損。

本季Murray場均出賽35.5分鐘，可以得到21.2分、4籃板、4.8助攻，如果季後賽他不能上場，球隊阿根廷籍替補後衛Facundo Campazzo的發揮將至關重要。

2019年勇士射手Klay Thompson在總冠軍戰第6戰第3節同樣因為左膝前十字韌帶撕裂而受傷離場，勇士因此丟掉冠軍，無緣三連霸。事後往回看，那改變了聯盟的格局。

而Murray的傷是否會造成這一季、甚至是未來幾年的聯盟格局的改變，值得繼續關注。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
14.08%85.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.46%6.54%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀