NBA／西區戰局將改變？金塊主控莫瑞左膝大傷本季恐報銷

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Singer表示，消息人士指出，目前Murray的手術行程還沒有安排好，預計他將在接下來的幾個小時內與團隊一起飛回丹佛接受治療。一但他確定動刀，就不太可能在本季回歸賽場了。
Murray是金塊外線一哥，雖然本季狀態起伏比較大，不過毫無疑問是球隊不可或缺的核心成員，去年他在季後賽展現出來的得分爆發力，讓人印象深刻，也被認為是金塊要更上一層樓的關鍵人物。
上一季金塊在球隊有傷兵的情況下，擊敗洛杉磯快艇，殺進到西區決賽，本季球隊得分後衛Will Barton回歸，又透過交易補強了Aaron Gordon，被外界視為是處於爭冠行列的球隊之一，沒想到如今卻發生了這樣的憾事，讓他們戰力大大受到折損。
本季Murray場均出賽35.5分鐘，可以得到21.2分、4籃板、4.8助攻，如果季後賽他不能上場，球隊阿根廷籍替補後衛Facundo Campazzo的發揮將至關重要。
2019年勇士射手Klay Thompson在總冠軍戰第6戰第3節同樣因為左膝前十字韌帶撕裂而受傷離場，勇士因此丟掉冠軍，無緣三連霸。事後往回看，那改變了聯盟的格局。
而Murray的傷是否會造成這一季、甚至是未來幾年的聯盟格局的改變，值得繼續關注。