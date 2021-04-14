NBA／注入硬漢靈魂 勇士榜眼季後將和「狼王」一起訓練
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-14 08:27:09
金州勇士榜眼中鋒James Wiseman因傷恐怕將提前結束菜鳥球季，不過他並沒有打算就此休息，根據《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau透露，他將計劃在休賽期傷癒後，與名人堂球星Kevin Garnett一起進行訓練。
Wiseman日前在對火箭的比賽中，不慎造成右半月板撕裂，將無限期休戰。球團正在就他的傷情尋求多種醫療意見，目前還沒有一個明確的回歸時間表，總教練Steve Kerr也不知道他本季是否還會回歸。
身為勇士相當器重的新秀，Wiseman本季場均出賽21.4分鐘，可以得到11.5分、5.8籃板，還有許多可以加強的空間，特別是在防守與籃板上，需要全面的提升，才能在場上做出更多貢獻。
而好消息是，這位年輕長人已經為自己找了一名好導師，「他(Wiseman)的媽媽最近告訴我的一件事，他已經迫不及待在季後與Kevin Garnett一起訓練了，」Letourneau在節目中如此說道，「他們取得了聯繫，並有計劃在今年夏天合作。」
KG毫無疑問是史上最出色的幾位禁區球員之一，同時他的打法和球風被認為非常適合這個時代的打法。更重要的是，他在場上總是非常強硬，而學習打得更加強勢，就是Wiseman現階段必須去提升的比賽內容。