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用「吃」的取代糖果的好方法
「你手上那顆糖給我，我換一個好吃的東西給你好嗎？」
一、水果
「糖果給我，媽媽去買你最愛吃的水果好嗎？」草莓、藍莓、小番茄等水果，口感酸酸甜甜，體積也剛剛好一口大小，很受小朋友喜歡，或是想想看孩子有沒有特別愛吃但不是能經常吃到的水果，用它來跟孩子交換條件。（還是要提醒雖然水果中的糖分天然，但還是要控制不能吃過量，否則還是會導致肥胖喔！）
二、原味果乾
目前市面上有很多成分單純的果乾，吃起來就跟糖果餅乾一樣，帶點淡淡的甜味，可以取代糖果吃。不過挑選果乾也有訣竅，建議以「低溫烘烤」或「冷凍乾燥」，也就是非油炸的加工方式較佳，並且選擇無加糖或甜味劑、無色素、無防腐劑的果乾，成分越單純越好，並且注意儲存方式。
三、堅果
為了避免孩子噎到，整顆的堅果三歲以上才能給。像腰果、夏威夷豆或花生低溫烘焙過後會有堅果的原味，每天幫孩子補適量的堅果還可以補充微量元素，每天最多就是一個白色免洗湯匙的量，也不能太多，且注意選擇無添加鹽或糖的。但堅果的接受度沒有這麼高，如果孩子不喜歡，就先跳過這個選項吧！
四、冰糖、黑糖
不是說不要給孩子吃糖嗎？是沒錯，但食物的好壞沒有絕對，而是比較出來的，棒棒糖或五顏六色的糖果中，除了糖之外，還有很多的「食品添加物」，包含人工色素、甜味劑、防腐劑等等，對孩子的身體負擔更大，甚至可能引起過敏。所以如果孩子真的想吃糖，那寧願用一顆冰糖或黑糖跟他換一根棒棒糖，能嘗到甜頭又相對安心。
五、維他命軟糖或羊乳片
市面上兒童保健食品當中，有些針對小朋友設計的商品，口感做成像是口嚼錠，若希望孩子能在吃的時候還能同時補充營養可以考慮這個方式。不過原則是要挑選成分簡單的，既然都希望能取代糖果，就必須挑選沒有添加色素或人工香料，並且添加糖越少越好，且也要控制食用量不超過商品建議攝取量，多食無益。
小小的總結，與其要讓孩子吃糖，不如選擇以天然為主的食材，或是選擇添加物相對較少且有營養價值的食品，同樣可以滿足小朋友的心情，不過任何一類食物都要注意適量，再健康的食物吃過量都會對身體產生負擔！
用「遊戲」取代糖果
「用這顆糖果換一個點數，集滿十個就可以買你想要的禮物！」除了用吃的取代，為何不試試讓孩子學會「延遲享樂」，可以同時訓練他們的耐心，例如：忍住十次想吃糖果的慾望，就可以換得去遊樂園的機會、最喜歡卡通角色的文具、最想要的故事書，甚至是用零錢跟孩子「買」，順便教孩子存錢。
所以下次當孩子又吵著要吃糖，記得除了「不行、不要、不可以」以外，你還有很多讓孩子健康遠離糖果的作法！
文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷
這篇文章 孩子吵著要吃糖 營養師告訴你有什麼「替代糖果」的好方法 最早出現於 Heho健康