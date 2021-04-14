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強調挺台承諾　拜登派「最好的朋友」組團訪台會蔡英文

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-14 09:38:14

美台國旗 台美國旗/美國進步中心
▲美國總統拜登今（14）日要求前參議員陶德率團訪台，祝賀《台灣關係法》42週年。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
美國白宮今（14）日發表聲明表示，總統拜登（Joe Biden）要求前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪問台灣，以傳達美國得台灣以及其民主的承諾。美國媒體報導指出，此次訪問行程為「非官方」（unoffical）性質，為紀念《台灣關係法》42週年。

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《路透社》報導指，與陶德同行的還有前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage ）、史坦伯格（James Steinberg）。拜登政府高級官員表示，代表團將會與台灣政府官員會面，陶德也將會見總統蔡英文，與台灣國安、外交高層見面。該官員表示，此行遵行美國政府兩黨長期以來的合作傳統，即派出高階非官方代表團訪台。

現年76歲的前參議員陶德與拜登曾在國會共事近30年，拜登曾形容陶德是他「最好的朋友」（single best friend），兩人曾在2008年參與民主黨總統大選提名，但都不幸落馬；拜登2020年參選總統時，曾邀請陶德擔任他副手人選挑選委員會4人小組成員之一，可見兩人交情深厚。

美國媒體評論，訪台的三位前美國政府官員過去立場友台，又同為總統拜登的朋友，出訪行程對台灣民主承諾傳遞重要訊號。國務院也在上週五（9）表示，將調整指南讓美國官員能夠更自由的與台灣官員會面。

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