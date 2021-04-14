19歲就懂自律！東京奧運倒數百日 王冠閎越來越興奮
記者鍾東穎/高雄報導
2021-04-14 13:05:50｜2021-04-14 13:39:20
2020東京奧運今(14)日進入倒數100天，已拿到入場券的「台灣蝶王」王冠閎透露時間越近越興奮，首度出征奧運，不想給自己太大壓力，目前將5月的全大運為調整目標，要游出最佳成績衝刺奧運。
昨天在國訓中心進行東京奧運倒數百日活動，王冠閎透露，「其實對我來講，壓力沒有很大，反而是時間越近，我越興奮，第一次奧運，我不想給自己太大壓力，我想要展現我自己最好的樣子。」
因疫情關係，王冠閎自ISL職業賽場返台後沒再出賽，教練黃智勇表示，5月全大運希望至少再次游出目前最好秒數，「在準備東奧上，這對對我們團隊是個很大的鼓舞。」也是加入日籍教練後的成果驗收。
黃智勇也透露，王冠閎除了例行課表很常主動要求加練，「不只是游泳，每個運動員都要有很好的自律，要知道自己在做什麼，其實台灣訓練環境、教練師資不會輸國外太多，最後回歸到選手本身，自已多思考，用心地去做好每個專項運動。」就如黃智勇所說，王冠閎比同齡孩子成熟許多。
不過王冠閎才19歲，私下也會想追星，平常休閒愛打籃球和羽球，他笑說這次去東京奧運，很期待看到NBA球星代表美國隊出賽。