台中龍井凌晨惡火5人送醫 疑室內機車起火
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-14 13:38:33
台中市龍井區工業路1棟2樓加蓋3樓鐵皮屋的透天厝今日凌晨5點許發生火警，疑似因一樓停放的機車起火釀成火災，消防局派遣沙鹿、梧棲、龍井、大肚分隊及第四大隊，消防車及救護車共23輛、消防人員56名前往搶救。現場5人送醫，其中2人意識模糊。火勢於半小時內完全撲滅，財物損失30萬元。
台中市消防局今(14)日凌晨5時11分接獲報案，指台中市龍井區工業路1棟2層樓加蓋3樓鐵皮屋的透天厝失火，屋內有人受困；勤務中心立即派遣沙鹿、梧棲、龍井、大肚分隊及第四大隊，消防車19輛、救護車4輛、消防人員56名，由龍井分隊分隊長王文暉帶隊前往搶救。
建築物1、2樓已冒出濃煙，消防人員緊急佈水線放水搶救，並於隔壁建築物頂樓發現2名待救傷者，1名為自2樓跳樓逃生（男、肢體擦傷），另1名為男性輕微吸入性嗆傷，2名意識皆清楚經急救處置後送醫救治。
5時33分火勢控制，5時38分現場火勢熄滅，5時41分消防弟兄再於現場救出2名患者（1男1女）皆意識模糊，經急救處置後送梧棲童綜合醫院醫救治。另有1名雖無異狀但一併被預防性送醫檢查。據現場民眾表示可能是停放在室內之機車起火延燒成災，但詳情仍需火調人員後續追查。