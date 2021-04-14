癌末父昏迷急送醫 駕駛兒路口攔警急開道
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-14 15:04:52｜2021-04-14 15:05:50
高雄市潘姓民眾日前於家中發現其父昏迷，情急之下自行送醫，在尋找醫院路途中恰巧遇見苓雅分局巡邏警車遂急忙按喇叭請求警方協助送醫急救，警方得知後立即鳴笛開道前往阮綜合醫院。高市苓雅警分局今(14)日表示，如遇到需送醫情形時，應盡速撥打119由救護車送醫，不建議貿然自行開車送醫，一個疏忽可能釀成更不可挽回的情形。
苓雅分局警員林凭蔚、許珈萍於11日6至8時執行巡邏勤務，行經四維三路與文橫二路口時，見一台自小客車急按喇叭將警車攔下，潘姓駕駛急忙表示其父親昏迷，請求警方協助開道送醫急救，警方得知後立即鳴笛開道前往阮綜合醫院。
抵達醫院後警方詢問家屬詳細情形，得知潘民父親因癌症末期又拒絕化療，在家中突然昏迷。潘民平時生活於北部加上情況緊急，一時之間不知高雄醫院位置，在尋找醫院路途中恰巧遇見警車遂急忙按喇叭請求警方協助。
苓雅分局民權路派出所所長許世祺表示，民眾如遇到需送醫情形時，應盡速撥打119由救護車送醫，並不建議貿然自行開車送醫，一個疏忽可能釀成更不可挽回的情形，潘民及其家屬表示了解，不過由於事發突然，一時之間不知該如何處理，還好有遇到警方並非常感謝協助。