影／「六角恐龍」飼養法曝！網友：擁有神奇力量的小水怪
四方報/綜合報導
2021-04-14 18:35:35｜2021-04-14 18:38:02
根據四方報報導，香港主持人Francis詢問兩棲類專家Bowie Chan關於墨西哥鈍口螈（Axolotl）的飼養方法，Bowie Chan大方表示自己養了一隻黑色和一隻粉紅色的蠑螈，牠們又被戲稱為「墨西哥行走的魚」，奇特的長相相當吸睛。
「幾個月前，我在寵物店購買了牠們，其實蠑螈在香港是相當常見的寵物。」Bowie Chan。蠑螈相較於其他兩棲類動物而言很好飼養，不太容易養死，食物也很容易取得，通常都吃蚯蚓、昆蟲和小魚，而且壽命很長。但要特別注意水族箱的溫度控制，以免造成牠死亡。適宜生存的溫度為14度至20度、水深約6至8公升。另外，若有躲藏點、小海草和石塊，能讓牠們生活得更快樂。
兩人同時現場示範如何餵食蠑螈，要投對地方牠們才會有反應，不然也有可能會沒看到食物而沒吃到。由於再生能力強，即便手足損毀，仍然能在數個月內長出全新的手足。
俗稱「六角恐龍」的墨西哥鈍口螈（Axolotl）是墨西哥特有的水棲型兩棲類動物。牠們通常維持水棲習性，臉頰兩側分別長了 3 根外鰓，平均體長 20 公分，皮膚軟嫩、顏色多元。對某些人來說，六角恐龍永遠都在笑的長相十分可愛，然而對部份人來說，這種動物怪到令人難以直視。
由於地球環境汙染和人為傷害，「六角恐龍」已瀕臨絕種，但仍有兩棲類專家以培育他們會樂，雖然在其他國家都是合法寵物，但在墨西哥則被規定為非法寵物，禁止民眾私自飼養。除此之外，蠑螈的自體再生能力和藥材作用讓牠成為科學家的研究項目之一，已研究六角恐龍長達 15 年的薩莫娜說，她研究的一隻六角恐龍曾因真菌感染失去半邊臉，但 2 個月後，牠居然長出新臉和眼睛，一如往常地繼續生活。
六角恐龍的特別不僅外表而已，特殊的生理構造使牠們成為民間療法和現代醫學不可或缺的重要角色，從野外到人工飼育的生存轉變也寫實反映了當地自然棲地與環境的改變。