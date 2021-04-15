國民黨程序發言杯葛會計法修法 財政委員會宣布休息
記者吳承翰／台北報導
2021-04-15 11:10:16｜2021-04-15 11:21:52
立法院財政委員會今（15）日排案審查《會計法》第99條之1修法，國民黨團不滿這次修法太過針對性，質疑民進黨立委郭國文、蔡易餘共同要幫前總統陳水扁解套，上午9點便發起動員杯葛議事，用冗長的程序發言來阻止會議進入詢答。國民黨團書記長鄭麗文發言時，更是一講就超過10分鐘，不管郭國文、台下的民進黨立委怎麼勸都勸不下來，郭索性宣布休息，留下國民黨立委們佔場繼續杯葛。
國民黨團上午集結了財政立委、不分區立委、黨團幹部約20人，先是以程序發言的方式杯葛。立委林德福指出，如果這個版本過關，日前發生的行政院前發言人丁怡銘吃牛肉麵報公帳、以及行政院長蘇貞昌買書送孫女打統編，就都沒有法律上的疑慮，但社會大眾不接受行政官員公款私用，這次修法完全違背民意。
國民黨立委賴士葆則說，會計法第99條之1曾因為法令不完備，行政體系從呂秀蓮、蔡英文、游錫堃、蘇貞昌，以及許多國民黨重量級人士也在內，驚動朝野各黨，才在大家的共識下修法，但當時民進黨團總召柯建銘刻意排除總統的國務機要費，是因為陳水扁已經卸任、案子仍在審理，柯秉持良心，不去干預司法，這次舊案重提，柯建銘卻罕見未現身委員會，讓他質疑民進黨提案的動機。
而輪到國民黨團書記長鄭麗文時，鄭一講就是10來分鐘，超出郭國文給每位立委程序發言的2分鐘，期間郭多次制止鄭，提醒她「你已經超過很久了」。但鄭麗文都不為所動，甚至數度和郭槓起來，質疑郭為何會在台灣發生太魯閣號出軌，今天還是公祭，排這麼爭議性、對國家沒幫助的案子，眼見無法阻止鄭麗文繼續發言下去，郭國文宣布休息，民進黨立委只留蔡易餘一人，而國民黨團則繼續守在財政委員會。