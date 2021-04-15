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國民黨程序發言杯葛會計法修法　財政委員會宣布休息

記者吳承翰／台北報導

2021-04-15 11:10:16｜2021-04-15 11:21:52

國民黨團杯葛財政委員會
▲國民黨團質疑綠委蔡易餘提出的會計法修法版本在幫前總統陳水扁的國務機要費案解套，他們15日上午發動杯葛，財政委員會召委郭國文宣布休息，國民黨團續留委員會避免郭又回來宣布開會。（圖／記者吳承翰攝，2021.04.15）
立法院財政委員會今（15）日排案審查《會計法》第99條之1修法，國民黨團不滿這次修法太過針對性，質疑民進黨立委郭國文、蔡易餘共同要幫前總統陳水扁解套，上午9點便發起動員杯葛議事，用冗長的程序發言來阻止會議進入詢答。國民黨團書記長鄭麗文發言時，更是一講就超過10分鐘，不管郭國文、台下的民進黨立委怎麼勸都勸不下來，郭索性宣布休息，留下國民黨立委們佔場繼續杯葛。

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國民黨團上午集結了財政立委、不分區立委、黨團幹部約20人，先是以程序發言的方式杯葛。立委林德福指出，如果這個版本過關，日前發生的行政院前發言人丁怡銘吃牛肉麵報公帳、以及行政院長蘇貞昌買書送孫女打統編，就都沒有法律上的疑慮，但社會大眾不接受行政官員公款私用，這次修法完全違背民意。

國民黨立委賴士葆則說，會計法第99條之1曾因為法令不完備，行政體系從呂秀蓮、蔡英文、游錫堃、蘇貞昌，以及許多國民黨重量級人士也在內，驚動朝野各黨，才在大家的共識下修法，但當時民進黨團總召柯建銘刻意排除總統的國務機要費，是因為陳水扁已經卸任、案子仍在審理，柯秉持良心，不去干預司法，這次舊案重提，柯建銘卻罕見未現身委員會，讓他質疑民進黨提案的動機。

而輪到國民黨團書記長鄭麗文時，鄭一講就是10來分鐘，超出郭國文給每位立委程序發言的2分鐘，期間郭多次制止鄭，提醒她「你已經超過很久了」。但鄭麗文都不為所動，甚至數度和郭槓起來，質疑郭為何會在台灣發生太魯閣號出軌，今天還是公祭，排這麼爭議性、對國家沒幫助的案子，眼見無法阻止鄭麗文繼續發言下去，郭國文宣布休息，民進黨立委只留蔡易餘一人，而國民黨團則繼續守在財政委員會。

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