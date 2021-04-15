城市好旅宿評比優等 曾姿雯：基隆非直轄市實屬不易
記者陳志仁／基隆報導
2021-04-15 14:50:28
基隆市政府今年榮獲交通部觀光局「城市好旅宿評比」的優等佳績，也讓悠遊「台灣頭」的旅客，可以安心入住「基隆好旅宿」；觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆非直轄市，連續5年獲得交通部觀光局旅宿評比優等的佳績，實屬不易。
曾姿雯指出，基隆市政府持續推動「基隆好旅宿服務品質提升計畫」，除積極輔導基隆34家合法旅宿，參與各項觀光行銷推廣活動，增進觀光商機外；也創新建立「基隆旅宿Line群組」，即時傳遞基隆觀光旅遊及旅宿資訊，並輔導合法旅宿業者提升各項軟、硬體服務，全方位提升食、宿、遊、購、行之旅宿品質。
曾姿雯說，「基隆好旅宿」更值得旅客信賴，旅客到基隆至少玩個二天一夜或三天二夜，選擇入住基隆更讓旅客有更豐富及優質的旅遊體驗；此外，隨著疫情的趨緩，基隆已展開一系列的觀光主題活動，從基隆嶼登島、基隆海洋觀光季、海派浪漫光雕秀、城市博覽會，到年底的跨年音樂煙火活動，將讓「基隆住宿之旅」更精彩。
曾姿雯建議旅客，首日可搭乘台灣好行及基隆觀光巴士，參觀仙洞巖、佛手洞及外木山，回到市區漫步海洋廣場、郵輪港區、基隆夜市及崁仔頂魚市；次日可早起體驗基隆獨有的早食文化，緊接著展開基隆要塞司令官邸、正濱漁港色彩屋之旅，中午就在和平島周邊享受漁夫鍋，下午前往八斗子車站、海科館及潮境公園等，詳情可至基隆旅遊網查詢。