肯尼NOW星球／南山教頭許時清報到 林冠綸高中糗事曝光
運動中心/綜合報導
2021-04-15 17:55:15｜2021-04-15 18:03:29
NOWnews節目《肯尼NOW星球》本周特別來賓邀請到南山高中的總教練許時清，要來跟觀眾及聽眾朋友分享南山高中球隊的大小事。南山高中是眾所皆知的HBL傳統名校，培育出許多校友在職業戰場上發光發熱，在許時清上任後，南山高中仍是四強的常客，更在101和104學年度奪下冠軍。
有趣的是，新竹街口攻城獅的總教練林冠綸，以及助理教練沈欣漢正好是許時清差一屆的南山學長與學弟，因此肯尼哥「趁機」透過節目邀約許時清加入攻城獅的教練團。
既然是高中隊友，肯尼哥當然不會錯過這次機會，努力從許時清教練身上挖出林冠綸和沈欣漢的「趣事」，結果許時清還真的「乖乖就範」，說出林冠綸曾因為摸洗衣機而手指骨折，沈欣漢則是拖地時差點被拖把刮到腳，逗得肯尼哥哈哈大笑。
聽完別人的糗事，肯尼哥把話題回到許時清身上，他認為許時清是一位非常有天賦的球員，高中就能灌籃！所以他非常疑惑為何許時清那麼早就決定退役？許時清回答：「因為傷勢的關係，再加上天份已用盡，但是當教練是我原本沒有想到的」。
轉任教練後，許時清培育出許多非常優秀的籃球選手，最令他印象深刻的是前富邦勇士的前鋒楊興治，他說：「楊興治的鬥志很強，甚至還要求隊友過年不要放假，不過我身為教練還是要適時幫忙踩煞車，不然還沒比賽就受傷了」。
最後肯尼哥丟了一個難題給許時清，要他排出「南山隊史先發五人」，究竟教練會如何安排呢？鎖定今晚十點《肯尼NOW星球》就知道囉！（編輯：吳忠育）