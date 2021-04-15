鄧福如遭控外遇 HowHow「7字解答婚姻現況」尬笑落跑
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-15 20:13:20
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阿福陷偷吃疑雲，美甲師還發文：「不用太可憐她老公，他說感情的事沒有對錯，但害人小產還不願意自己老婆跟人道歉，想拿錢叫人簽協議，我是覺得很偽善啦。」問HowHow夫妻感情是否生變？他不斷重複：「我們一直都很好、我們一直都很好。」並表示：「關於這件事我們全部請律師處理了，我們會再跟律師討論。」
阿福、HowHow結婚2年，1月喜迎兒子出生，HowHow坦承在家地位驟降，「真的是小弟」，因為小孩剛出生，他表示會把更多時間放在家庭上，怎麼慶祝阿福第一個母親節？他說：「我覺得就平常心，可以找她跟互相的媽媽一起過，第一次過這樣的母親節特別溫馨。」
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