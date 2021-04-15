全國首例牛結節疹在林口 新北市成立應變中心因應
記者陳志仁／新北報導
2021-04-15 21:42:34
新北市林口區的1戶養牛場通報牛隻狀況不佳，新北市政府動保處昨（14）日派員訪視後，發現有8頭牛隻皮膚出現結痂病變，有發燒情形，經採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗；當晚確診為牛結節疹陽性後，動保處立即啟動撲殺的緊急應變機制，進行防疫處置。
動保處長楊淑方表示，林口區養牛場因8頭牛隻出現皮膚結節、精神下降、食慾不振、發燒等症狀，昨日派遣獸醫師及防疫人員進行臨床的診斷及採樣送驗，當晚經畜衛所確診牛結節疹陽性後，依照農委會防檢局的指示啟動防疫作為，並對案發場進行移動管制；今日1對8頭罹患及疑患的病牛進行評價、撲殺、焚化及掩埋處理，同場未發病牛隻進行隔離觀察。
楊淑方指出，今日兵分11路派員完成林口區5戶養牛場的移動管制，及全市其牠6戶養牛場的臨床訪視，目前轄內牛隻皆健康無出現牛結節疹症狀，明（16）日完成全市養牛戶的牛隻牛結節疹疫苗施打；此外，牛結節疹傳播的方式，主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物傳播，罹患率為2~50 %、死亡率為0~10 %，但非人畜共通的傳染病，並不會傳染給人。
新北市政府今日也成立牛結節疹災害應變中心，由副市長劉和然擔任指揮官；動保處為防範蟲媒介動物傳染病，已全面提供轄內養牛戶誘蟲器，輔導農戶清理溝渠，以防止病媒蚊孳生，定期對轄內畜牧場採樣送驗，協助場區消毒落實生物安全防護措施，並要求農戶應落實安置誘蟲器，減少病媒傳播，另防檢局後續將提供動保處牛結節疹疫苗全面施打。