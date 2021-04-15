何孟遠爆劈腿采子 洗菜尷尬談《全明星》錄影現況
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-15 22:00:00
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陳漢典首次獨挑大樑，扛起電競隊長這個重責大任，笑稱自己是奶爸兼舍監，和6位女神們一同住在宿舍接受訓練，有時會看到一些女神們的「衣物」，還開玩笑說可以當「口罩」。解婕翎透露自己因「電玩女神」封號感到壓力大，其他隊員的比賽經驗都是1000、2000場，而她只有15場，因此常打到一半心態炸裂對教練說：「我想回家。」也曾崩潰爆哭的問製作單位「現在退團還來得及嗎？」
陳妤自曝打電玩時會顯現暗黑一面，常常「幹話連篇」，邊打邊喊「弄壞它」、「弄爛它」，和她一起打遊戲的網友每次都笑說「妳這樣講話很變態」，她開玩笑表示如果比賽間有收音，應該會從頭消音到尾。蘿莉塔則笑說平時沒有機會說髒話，只有在這時候可以發揮，而且一講幹話就很有團隊很有凝聚力。
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