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何孟遠爆劈腿采子　洗菜尷尬談《全明星》錄影現況

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-15 22:00:00

▲洗菜（左）尷尬談《全明星運動會》錄影實況。（圖／三立）
▲洗菜（左）尷尬談《全明星運動會》錄影實況。（圖／三立）
陳漢典、陳妤、舒子晨、蘿莉塔、解婕翎、凱莉、洗菜今（15）日出席《全明星電競女神》記者會，還要兼顧《全明星運動會》的洗菜，被陳妤爆料在語音室聲音聽起來很累，但是洗菜最常主動約團隊練習。談到《全明星運動會》藍隊隊友采子被爆搶閨密荳荳男友何孟遠，洗菜尷尬表示自己昨天很認真錄影，避談現場氣氛，對於網友要求采子、何孟遠退賽，她說：「我們不太清楚，製作單位還沒有說。」

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▲洗菜（左起）、凱莉、解婕翎、陳漢典、陳妤、舒子晨、蘿莉塔組隊挑戰電競比賽。（圖／三立）
▲洗菜（左起）、凱莉、解婕翎、陳漢典、陳妤、舒子晨、蘿莉塔組隊挑戰電競比賽。（圖／三立）
陳漢典首次獨挑大樑，扛起電競隊長這個重責大任，笑稱自己是奶爸兼舍監，和6位女神們一同住在宿舍接受訓練，有時會看到一些女神們的「衣物」，還開玩笑說可以當「口罩」。解婕翎透露自己因「電玩女神」封號感到壓力大，其他隊員的比賽經驗都是1000、2000場，而她只有15場，因此常打到一半心態炸裂對教練說：「我想回家。」也曾崩潰爆哭的問製作單位「現在退團還來得及嗎？」

▲陳漢典擔任電競隊長。（圖／三立）
▲陳漢典擔任電競隊長。（圖／三立）
陳妤自曝打電玩時會顯現暗黑一面，常常「幹話連篇」，邊打邊喊「弄壞它」、「弄爛它」，和她一起打遊戲的網友每次都笑說「妳這樣講話很變態」，她開玩笑表示如果比賽間有收音，應該會從頭消音到尾。蘿莉塔則笑說平時沒有機會說髒話，只有在這時候可以發揮，而且一講幹話就很有團隊很有凝聚力。

 

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