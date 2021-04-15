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NBA／曾7次獲選全明星　Aldridge因心臟問題宣布退役

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-15 23:38:00

LaMarcus Aldridge
▲LaMarcus Aldridge宣布退役。（圖／美聯社／達志影像）
7屆全明星球員、布魯克林籃網明星前鋒LaMarcus Aldridge今(15)日宣布自己將從聯盟中退役，隨後許多媒體證實了此一消息，他因為心律不整，最終選擇做出艱難決定。

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Aldridge透露自己在4月11日已經打完了在NBA的最後一場比賽，當晚他遭遇到了心律不整的問題。「儘管我現在感覺好多了，但那天晚上我的心臟問題，仍然是我經歷過的最可怕的事情之一。」

Aldridge在聲明中表示，自己曾把籃球擺在人生中的第一位，但現在是時候把重心放在健康和家庭上了。他生涯的最後一戰出賽23分鐘，8投5中、得到12分。

本季在和馬刺達成買斷協議後，Aldridge加入了籃網試圖爭奪冠軍，在出賽的5場比賽他已經成為球隊的重要成員，場均上場26分鐘，可以得到12.8分、4.8籃板、2.6助攻。

雖然最終未能親自一圓冠軍夢，但Aldridge在2006年以榜眼之姿加入聯盟以來，並未愧對自己的天賦，總計他出賽1029場例行賽，砍下19951分、8478籃板、2034助攻、1140阻攻和744抄截，5次獲選為年度最佳陣容成員。

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