香港818遊行判刑結果曝！黎智英遭判12個月、李柱銘緩刑

香港壹傳媒集團創辦人黎智英、香港「民主之父」民主黨前主席李柱銘、何俊仁等9名民主派人士，被控涉及前年818「反送中」非法集結案，本月1日西九龍裁判法院裁定，黎智英等9人反送中非法集結罪成立。今（16）日宣判結果引起國際關注，法官於下午4點宣判結果，黎智英、李卓人遭判12個月徒刑，吳靄儀、李柱銘准緩刑。

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綜合港媒《立場新聞》、《香港01》報導，黎智英與等8名資深民主派人士，包含香港「民主之父」資深律師李柱銘、支聯會前主席李卓人、何俊仁、區諾軒、梁耀忠、大律師吳靄儀、前立法會議員梁國雄（長毛）、前立法會議員何秀蘭等人，被控參與、組織前年8月18日未經批准集會，4月1日遭宣判罪名成立。

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9名泛民主派人士判決結果出爐。（圖／美聯社／達志影像）

全案今日於西九龍裁判法院宣判，法官胡雅文上午聽取李柱銘、吳靄儀等7名被告口頭陳情，先前已認罪的區諾軒、梁耀忠則於下午聆刑，案件於下午3點43分重新開庭，法官於4點時表示，雖然818集會不涉及暴力、和平進行，但考慮案件嚴重性和集會規模、有機會衍生暴力等，認為社會服務令並不適合，判監是唯一選擇。

其中黎智英、李卓人被判刑12個月，梁國雄為上述人士中判刑最重者判刑18個月，何秀蘭判刑8個月，區諾軒判刑10個月，吳靄儀及何俊仁入獄1年，但准緩刑2年、梁耀忠判刑8個月，緩刑1年、李柱銘判11個月，緩刑2年。

此外，今日上午場外陸續聚集民眾聲援，歐盟駐香港辦事處副主任Charles Whiteley、外國駐港領事館人員、香港榮休樞機主教陳日君也到場關切旁聽，香港總督彭定康與英國103位跨黨派國會議員更連署致函英國首相強生，

。（編輯：楊智傑）