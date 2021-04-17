影／印尼新住民為愛定居台灣　憑精湛木雕技藝辦個展

根據《新住民全球新聞網》報導，來自印尼峇里島烏布的馬爹（Made Sukariawan）與來自台灣的洪玲芳，1999年在Club Med國際度假村峇里島工作認識兩人，從峇里島，馬來西亞，日本以及馬爾地夫，也曾在普吉島經歷過南亞海嘯，一路扶持，2008年兩人結婚來台定居。





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馬爹(Made)放棄在Club Med穩定的工作，跟隨著愛妻玲芳來到台灣，完全不會中文的情況下，硬背了600多道中文考古題，參加以全中文應試的丙級廚師資格考試，考得89分讓全場監考官起立鼓掌。





在外商公司擔任高層的玲芳，放棄了前往上海工作的升遷機會，跟著馬爹Made做木雕，開始做木雕學徒的基本工作。





馬爹Made的木雕創作靈感是在台灣，跟回收站義工，跟環保隊員，跟淨灘志工，跟菜市場阿桑學中文聊天裡，融入台灣人情味以及愛，信手拈來找到的靈感創作。





馬爹在2019年參加台灣的木雕比賽，連台灣傳統的廟宇神像都能夠展現出充滿愛與活力的神韻，讓主辦單位及藝術界大為讚嘆。





因為愛，來到台灣的印尼新住民木雕藝術家馬爹Made，具有與國際觀以及多元種族的包容性的木雕作品受到藝術以及文化界的關注，參展的邀約不斷。四月十日在台中大墩文化中心「雕刻刀下的巴厘島 2021」開幕式，還有同樣是台灣新住民，來自馬來西亞國家劇院的知名當代舞蹈家Isaac Lim，以及知名峇里島音樂家楊書文（Budana Aswin），情義相挺的精采表演，使整場木雕展的開幕式充滿濃濃的峇里島風情。





台中大墩文化中心「雕刻刀下的巴厘島 2021」展出日期至4月28日。同時間馬爹Made在三義木雕博物館的「奇蹟-馬爹木雕個展」展出日期至5月23日。



