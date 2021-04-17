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台股Q2展望正向　專家：高檔震盪不追高、謹慎操作

記者許家禎／台北報導

2021-04-17 10:33:01

台股漲。（圖／NOWnews資料照）
▲投信投顧業者指出，台股登上萬七，理論上會進入震盪行情，但只要基本面沒有明顯回落，盤勢有波動應該都是加碼時機，建議審慎操作，不宜追高，投資具備基本面及殖利率個股為佳。（圖／NOWnews資料照）
台股昨（16）日震盪走高，中場在鋼鐵、塑化、水泥、航運四大傳產族群接棒演出，以及部份電子股表態帶動下，終場上漲82.08點，並收17158.81 點，寫下歷史新高，成交量放大到4280.94億元，周線連四紅。投信投顧業者指出，台股登上萬七，理論上會進入震盪行情，但只要基本面沒有明顯回落，盤勢有波動應該都是加碼時機，建議審慎操作，不宜追高，投資具備基本面及殖利率個股為佳。

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美股道瓊與標普指數再創新高，其中道瓊16日上漲164.68點，或0.48%，收34,200.67點；標普500指數上漲15.05點，或0.36%，收4,185.47點；那斯達克指數上漲13.58點，或0.10%，收14,052.34點；費城半導體指數下跌18.25點，或0.56%，收3,253.08點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著不少公司公告去年與今年第一季營收獲利成績來看，第一季淡季不淡、甚至超越傳統旺季的表現，顯示基本面狀況仍佳；但因電子股漲幅已大，加上復甦概念股或通膨漲價題材發酵，因此在資金輪動下，部分資金開始外溢到傳產金融股，盤面上形成電子、非電族群各擁題材的輪動格局。

時序上步入第二季，國內外重要財報也陸續揭曉。蕭惠中表示，由於部分重要法說所釋出的訊息來看，預估電子股上半年獲利表現仍可期、整體仍佳；傳產部分則受惠漲價獲利提升的趨勢，短期表現有機會優於電子股，至於後續則需要持續觀察美國十年期公債殖利率上升的速度與幅度，以及漲價題材的公司價格是否鬆動。

在技術面，安聯投信表示，隨著短期台股登上萬七重要關卡，考量上漲、爆量，理論上會進入震盪行情。不過，只要基本面沒有明顯的回落，縱使盤勢有波動應該都是加碼時機。至於在其他投資建議上，短期建議留意短期乖離較大的標的，到年底前基本面仍看好。

永豐投顧則指出，4月下旬起，美、台電子股法說陸續登場，資金可能由傳產轉向電子。台股部分，聯電、聯發科將分別於4/28及29舉辦法說會，台積電日前法說雖未能引起市場共鳴，卻也透露晶圓供不應求及漲價訊息，宜密切觀察聯電第二季展望是否超出市場預期，另聯發科第一季營收累積成長高達77.5%，應有不錯的業績表現。

永豐投顧觀察3月份營收表現，部分個股創下佳績後，短期間連續上漲，唯隨後股價處於整理局面或回落，加上本土投信大幅轉換持股中，個股股價偏向短線表現，指數因類股輪動持續上攻，讓選股難度大增，建議短線操作即可，指數區間看16,800點至17,300點。

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