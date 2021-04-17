台股Q2展望正向　專家：高檔震盪不追高、謹慎操作

我是廣告 請繼續往下閱讀
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著不少公司公告去年與今年第一季營收獲利成績來看，第一季淡季不淡、甚至超越傳統旺季的表現，顯示基本面狀況仍佳；但因電子股漲幅已大，加上復甦概念股或通膨漲價題材發酵，因此在資金輪動下，部分資金開始外溢到傳產金融股，盤面上形成電子、非電族群各擁題材的輪動格局。
時序上步入第二季，國內外重要財報也陸續揭曉。蕭惠中表示，由於部分重要法說所釋出的訊息來看，預估電子股上半年獲利表現仍可期、整體仍佳；傳產部分則受惠漲價獲利提升的趨勢，短期表現有機會優於電子股，至於後續則需要持續觀察美國十年期公債殖利率上升的速度與幅度，以及漲價題材的公司價格是否鬆動。
在技術面，安聯投信表示，隨著短期台股登上萬七重要關卡，考量上漲、爆量，理論上會進入震盪行情。不過，只要基本面沒有明顯的回落，縱使盤勢有波動應該都是加碼時機。至於在其他投資建議上，短期建議留意短期乖離較大的標的，到年底前基本面仍看好。
永豐投顧則指出，4月下旬起，美、台電子股法說陸續登場，資金可能由傳產轉向電子。台股部分，聯電、聯發科將分別於4/28及29舉辦法說會，台積電日前法說雖未能引起市場共鳴，卻也透露晶圓供不應求及漲價訊息，宜密切觀察聯電第二季展望是否超出市場預期，另聯發科第一季營收累積成長高達77.5%，應有不錯的業績表現。
永豐投顧觀察3月份營收表現，部分個股創下佳績後，短期間連續上漲，唯隨後股價處於整理局面或回落，加上本土投信大幅轉換持股中，個股股價偏向短線表現，指數因類股輪動持續上攻，讓選股難度大增，建議短線操作即可，指數區間看16,800點至17,300點。