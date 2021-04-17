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全美鬧珍珠奶茶「波霸荒」　店家安撫消費者點不到別生氣

中央社

2021-04-17 18:03:39

▲（圖/中央社）
▲全美製作珍珠奶茶的粉圓短缺，業者呼籲客人點不到波霸時「請勿生氣」，或點購其他替代品。（圖/中央社）

（中央社記者周世惠舊金山16日專電）全美製作珍珠奶茶的粉圓短缺，業者呼籲客人點不到波霸時「請勿生氣」，或點購其他替代品。許多美國人喝台式手搖杯時，無波霸粉圓不歡。

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台灣的手搖杯、泡沫紅茶、珍奶飲料近年相關產業在美國快速成長。

但美國目前正在鬧「波霸荒」，中央社記者走訪舊金山灣區一店家，門口公告「現在波霸短缺，每杯飲料可點一份波霸」。

有民眾告訴記者：「如果飲料中沒有添加有嚼勁的波霸，吸引力就不大了。」

工廠設在加州海威德（Hayward）、在舊金山灣區擁有多家店面，於2013年創立的品牌Boba Guys在IG公告，波霸荒已遍及全美，「這是產業鍊的問題」，即使他們在美國有工廠，仍仰賴海外原料製作飲料中的「波霸」。

為了解釋迫在眉睫的短缺衝擊，品牌相關負責人戴著口罩、親自上陣做了一則影音，直接跟消費者溝通，呼籲客人點不到波霸時「請勿生氣」，或點購其他替代品。

「波霸短缺，人們嚇壞」，舊金山灣區電視台KRON4日前以此為標題，報導美國從海外、特別是從亞洲地區進口貨物遇到很大的問題。

巨型貨櫃輪長賜輪3月間在埃及蘇伊士運河擱淺，其他大小貨輪卡住一段時間，波及需要走這條海運的貨物。供應鏈專家桑德斯（Nada R. Sanders）預估可能需要兩個月才能恢復正常運輸流量。

許多國際觀光客到亞洲或台灣旅行時，對大街小巷的手搖杯飲料店印象深刻。

總部設在夏威夷（Honolulu）的大盤供應商Bubble Tea Supply在官網介紹手搖杯的歷史，「1980年代早期來自台灣的一家小茶舖」、「手搖杯之於台灣就像咖啡與可樂之於美國」，並說明「QQ」是台灣人形容波霸嚼勁的用詞。

珍奶店正如雨後春筍在美國開展，估計加州至少有百家以上手搖杯店家。（編輯：陳惠珍）1100417

▲（圖/中央社）
舊金山及全美在鬧粉圓「波霸荒」，手搖杯飲的原料因貨輪壅塞現象無法如期到港口，讓仰賴亞洲貨源的美國手搖杯業者公告短缺。（圖/中央社）
 

 

 

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