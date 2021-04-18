任務結束！F-5E飛官潘穎諄遺體尋獲 25名救難員列隊致敬
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-18 17:26:51
台東志航空軍基地2架F-5E單座型戰機在上（3）月22日執行訓練時在空中發生碰撞墜機，中尉羅尚樺當日尋獲但在搶救後仍宣告不治，另名上尉飛官潘穎諄失蹤27天，今（18）日上午於屏東南仁漁港被尋獲，25名國軍救難隊員列隊，向潘穎諄高喊「任務結束」致敬，目前已將遺體送往台東殯儀館，並由台東地檢署檢察官會同法醫進行解剖相驗。
據了解，軍方於3月22日14時30分派出4架編隊執行飛行訓練，但其中2號與4號機在15時6分時碰撞後落海，2飛行員潘穎諄上尉以及及羅尚樺中尉跳傘逃生。中尉羅尚樺在當日下午16時許在海上尋獲，但呈無意識狀態，最後仍不幸於晚間17時45分宣告不治殉職；另1名上尉潘穎諄則是失聯待尋。
今日為潘穎諄失蹤的第27天，軍方的「0322專案」仍持續進行全面搜救任務，而由「搜救前進指揮所」派遣的兩棲偵搜大隊，在今日上午7時2時於南仁漁港岸邊尋獲潘穎諄。據隊員指出，今晨在潮間帶上發現橘色飛行衣地點離港區僅百餘公尺，透過衣服上有上尉官階的識別軍銜確認是殉職的飛官潘穎諄。
當遺體送出漁港時，25名國軍救難隊員列隊高喊「任務結束，回家了」向殉職飛官潘穎諄致敬，台東地檢署接獲通報後，檢察官隨即趕往台東殯儀館進行相驗程序，不過因死亡時間較久，無法確定死因，檢方將進一步進行解剖釐清事發原因。