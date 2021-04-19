與拜登聲明提台海穩定 日媒：日本身處美中對立夾縫
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-19 08:43:38
日本首相菅義偉近日前往美國進行訪問，當地時間16日下午與總統拜登(Joe Biden)在白宮舉行會談，並於會後發表聯合聲明，為1969年以來，美日聯合發表文件首次提到台灣；菅義偉並在記者會上表示對台海穩定的關切，並聲稱將與美國共同應對來自中國的挑戰。有日本媒體分析，雖然日本決心深化與美國的合作，但也希望避免與中國關係過於惡化，而對身處美中對立夾縫的日本而言，台灣局勢無疑形成沉重的壓力。
根據日本《共同社》引述消息來源報導，美國國家安全會議(NSC)主掌對中政策的坎貝爾(Kurt Campbell)，其實在菅義偉赴美前就已密訪過日本，與日本高層進行磋商，雙方就聯合聲明的內容達成基本共識，包含不直接寫明台灣，而使用「台灣海峽」一詞，也提及與中國對話的重要性。
至於菅義偉為何會決定與美國聯手，發表與中國有關的聲明，報導指是出於前首相安倍晉三和副首相兼財務相麻生太郎的建議。菅義偉原本對與美國的關係持謹慎態度，留意跟美過度親近、是否將影響與中國關係等問題，但後來似乎逐漸傾向台灣局勢關乎日本安全的角度思考。
對於北京表達不滿，揚言將對日本採取強硬態度一事，報導聲稱也在日本政府意料之中，菅義偉與拜登一同出席記者會時，曾表示美日有必要各自與中國進行坦率的對話，雖然展現顧及中方的姿態，但未知此舉能否奏效。