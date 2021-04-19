林佳龍的最後一日　搭首發車赴花蓮驗收侃侃而談

林佳龍說，這一次的通車，台鐵、相關同仁也做了充分準備，除了鐵路完整修復外，也特別針對隧道節安安全進行檢測，鐵道周邊也完成相關安全防護，今天搭乘首發車來確保台鐵的行車安全，也讓旅客得以安心，到了花蓮後自己也會前往宮廟、教會祈福，希望這起意外能在通車後恢復未來交通安全的環境。
而在昨（18）日連續發生兩起震央於花蓮的地震，對於交通方面相關的影響林佳龍也回應，交通部不只是鐵道，包含公路等所有單位在地震發生後都有標準作業程序，也會進行巡查，特別在花蓮附近的軌道巡檢，確保今天通車順利。
林佳龍進一步表示，台鐵同仁可以說是日日夜夜守護國人出入平安，很多看不到的地方都有他們的辛勞付出，「我也希望同仁都能夠把安全視為工作的使命，確保安全的交通環境，堅持專業的自我要求。」在經過事故現場前，林佳龍望下窗外不發一語，而今天也是他擔任部長職務的最後一天。
針對記者提問有沒有完成任務的感覺，林佳龍回答，「是如釋重負，事故發生之後，一方面要搶救、搶修，早一天能夠通車就能讓國人更加方便，也能確保安全，這是很多投入的人日以繼夜才能完成，包含搶修後的安全檢測和修復工程，能有專業的技師公會協助，才能做完整的修復補強，讓我國人可以安心。」
台鐵局表示，在台灣世曦公司及台灣省土木技師公會於4月15日完成隧道結構安全檢測報告，提出具體建議後，已於通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器、建置安全防護圍籬、16日完成通車前試運轉，在18日已完成強化改善，經送請交通部審視確認後，轉送工程會及勞動部確認改善完成，同意於今日首班車恢復東正線通車。