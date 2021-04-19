NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

林佳龍的最後一日　搭首發車赴花蓮驗收侃侃而談

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-19 09:06:56

搭搶通首發區間車赴花蓮　林佳龍侃侃而談：如釋重負
▲林佳龍望向窗外，今天是他部長任職的最後一日。（圖／記者王嘉鴻攝,2021.04.19）
台鐵普悠瑪408次於和仁崇德間發生49死、超過200傷的重大事故，經過事故現場的積極搶修，在今（19）日正式通車，交通部長林佳龍、次長祁文中也在清晨5點27分自宜蘭搭乘首發區間車前往花蓮，林佳龍受訪表示，很感謝各界的努力，而自己的任務也告一段落，算是卸下心口大石，而日後台鐵局長由誰接班則交由下一任部長任命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳龍今日清晨在祁文中等人的陪同下於宜蘭火車上搭上凌晨5時27分從宜蘭發出的區間車4102次，7時08分抵達花蓮，宜蘭現場有大批媒體守候，《NOWnews今日新聞》也與林佳龍共同搭乘「驗收首發車」，原先對外宣稱在車上不受訪的林佳龍也對媒體侃侃而談。

林佳龍說，這一次的通車，台鐵、相關同仁也做了充分準備，除了鐵路完整修復外，也特別針對隧道節安安全進行檢測，鐵道周邊也完成相關安全防護，今天搭乘首發車來確保台鐵的行車安全，也讓旅客得以安心，到了花蓮後自己也會前往宮廟、教會祈福，希望這起意外能在通車後恢復未來交通安全的環境。
 

▲交通部長林佳龍（左）、次長祁文中（右）也在清晨5點27分自宜蘭搭乘首發區間車前往花蓮。（圖／記者王嘉鴻攝,2021.04.19）
▲交通部長林佳龍（左）、次長祁文中（右）也在清晨5點27分自宜蘭搭乘首發區間車前往花蓮。（圖／記者王嘉鴻攝,2021.04.19）
而在昨（18）日連續發生兩起震央於花蓮的地震，對於交通方面相關的影響林佳龍也回應，交通部不只是鐵道，包含公路等所有單位在地震發生後都有標準作業程序，也會進行巡查，特別在花蓮附近的軌道巡檢，確保今天通車順利。

林佳龍進一步表示，台鐵同仁可以說是日日夜夜守護國人出入平安，很多看不到的地方都有他們的辛勞付出，「我也希望同仁都能夠把安全視為工作的使命，確保安全的交通環境，堅持專業的自我要求。」在經過事故現場前，林佳龍望下窗外不發一語，而今天也是他擔任部長職務的最後一天。

▲針對記者提問有沒有完成任務的感覺，林佳龍回答，「如釋重負」。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.19）
▲針對記者提問有沒有完成任務的感覺，林佳龍回答，「如釋重負」。（圖／記者黃仁杰攝,2021.04.19）
針對記者提問有沒有完成任務的感覺，林佳龍回答，「是如釋重負，事故發生之後，一方面要搶救、搶修，早一天能夠通車就能讓國人更加方便，也能確保安全，這是很多投入的人日以繼夜才能完成，包含搶修後的安全檢測和修復工程，能有專業的技師公會協助，才能做完整的修復補強，讓我國人可以安心。」

台鐵局表示，在台灣世曦公司及台灣省土木技師公會於4月15日完成隧道結構安全檢測報告，提出具體建議後，已於通車前完成隧道結構補強作業、設置工區管制大門及監視器、建置安全防護圍籬、16日完成通車前試運轉，在18日已完成強化改善，經送請交通部審視確認後，轉送工程會及勞動部確認改善完成，同意於今日首班車恢復東正線通車。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
42.35%57.65%
2021-04-15-2021-04-21
即時
推薦閱讀