美國CIA全球生育率預測　台灣倒數第一

現代人生活壓力大，為了維護生活品質，許多夫妻都選擇當頂客族，享受2人世界。然而這現象也帶來高齡化社會的隱憂，根據美國中情局(CIA)公布的2021年全球人口生育率預測，台灣敬陪末座，在227個列出的國家或地區中，位列倒數第一，每名15至45歲台灣女性，平均只會生育1.07個小孩。

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CIA的數據顯示，2021年227個國家或地區的生育率，倒數的5個都在亞洲，包含香港、澳門、新加坡、南韓和台灣，而台灣則是名單上生育率最低的國家。

數據指出，生育率是一個國家每個在生育年齡(15至45歲)的婦女，平均會生育的子女數量，雖然過去一年多，台灣的新冠疫情防控的很不錯，但根據台灣內政部的資料，台灣去年只有165249個新生嬰兒，創下歷史新低，也是首次死亡人數超過出生人數，而今年首季新生兒出生人數也僅34917人，同比減少13.6%。

外媒報導還提到，發達國家的生育率通常偏低，因為婦女也有職涯規劃的考量，台灣許多女性白天必須上班，晚上回家還必須忙於家務，這些都會降低生育意願。雖然台灣政府多年來推行了不少生育補貼政策，企圖扭轉生育率下降的趨勢，但問題仍十分嚴峻，必須認真探究解決之道，以免為國家的經濟、健康和教育造成長遠的損害。