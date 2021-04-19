影／又甜又脆的印度小吃！國民美食「香料曲奇」

《四方報》報導

，印度堪稱美食國度，除了印度咖哩、烤餅、奶茶和扁豆蔬菜湯等膾炙人口的料理外，又甜又脆的「香料曲奇餅乾」（Nankhatai）也是深受印度人喜愛的國民美食。製作香料曲奇已經超過70年的強德家族（Chand）擁有豐富經驗，第三代傳承人馬赫什（Mahesh Chand）也大方分享製作過程。

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32歲的馬赫什每天都在新德里知名的百年麵餅街「Paranthe wali gali」兜售香料曲奇，他表示，香料曲奇的製法雖然簡單，卻十分耗時。他必須先將小荳蔻粉、鷹嘴豆粉、糖、小麥、泡打粉等加在一起揉成麵團，再將麵團捏成小小的圓形狀，並按照傳統方法，把盛滿煤炭的平底鍋壓在麵團上加熱烤熟，以增添風味。

▲「香料曲奇」又甜又脆成國民美食

小小的圓餅乾「香料曲奇」是16世紀荷蘭殖民統治時自古加拉特邦（Gujarat）興起的一種美食，靠著甜脆的口感擄獲歷代印度人的胃，並一直傳承至今。歷史學家拉娜（Rana Safvi）指出，香料曲奇（Nankhatai）的「Naan」在印度文中指「扁麵包」，「Khatai」則來自波斯語，指蜜餞或餅乾。



