楊丞琳崩潰大吼：為什麼不能殺了他？新作尋愛女求助仙姑

備受矚目的年度懸疑驚悚國片《靈語》，找來全是實力派的超強卡司楊丞琳、鄭人碩、是元介、吳可熙、禾浩辰、石知田、丁寧等，最新預告也在近日曝光，短短2分鐘卻濃縮許多精華片段，難以破解的箱屍命案與女童連環失蹤案疑雲密佈，幾位主角深陷案情的困局中，更讓身為家長的楊丞琳激動大喊：「他讓我每天活得像地獄一樣，我為什麼不能殺了他？」





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▲是元介（左）與禾浩辰（右）在《靈語》中化身刑警搭擋，一同調查兒童命案。（圖／甲上娛樂提供）

× ▲是元介（左）與禾浩辰（右）在《靈語》中化身刑警搭擋，一同調查兒童命案。（圖／甲上娛樂提供）

▲是元介（前）與禾浩辰（後），兩人是首度合作。（圖／甲上娛樂提供）

× ▲是元介（前）與禾浩辰（後），兩人是首度合作。（圖／甲上娛樂提供）

電影中是元介與禾浩辰化身刑警搭擋，攜手偵辦連環箱屍命案，是元介笑道：「雖然是首次合作，卻像前世情人一樣，不知不覺就會跟他十指緊扣或摟腰。」禾浩辰則表示《靈語》結合殺人命案與靈異驚悚題材，進入角色狀態時心情也特別沉重，他說：「戲裡複雜糾結，所以我希望我們在戲外可以輕鬆緩和一點。」因此下戲後都會和是元介一起上演BL親密戲，逗得全場大笑，連石知田都曾慘遭禾浩辰鹹豬手，堪稱是片場開心果。電影將於5月14日全台上映。



