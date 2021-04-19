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楊丞琳崩潰大吼：為什麼不能殺了他？新作尋愛女求助仙姑

記者李薇/綜合報導

2021-04-19 23:01:35

▲楊丞琳《靈語》中飾演一名女兒失蹤的媽媽，劇中表現相當精彩。（圖／甲上娛樂提供）
▲楊丞琳《靈語》中飾演一名女兒失蹤的媽媽，劇中表現相當精彩。（圖／甲上娛樂提供）

備受矚目的年度懸疑驚悚國片《靈語》，找來全是實力派的超強卡司楊丞琳、鄭人碩、是元介、吳可熙、禾浩辰、石知田、丁寧等，最新預告也在近日曝光，短短2分鐘卻濃縮許多精華片段，難以破解的箱屍命案與女童連環失蹤案疑雲密佈，幾位主角深陷案情的困局中，更讓身為家長的楊丞琳激動大喊：「他讓我每天活得像地獄一樣，我為什麼不能殺了他？」

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▲是元介與禾浩辰在《靈語》中化身刑警搭擋，一同調查兒童連環失蹤案。（圖／甲上娛樂提供）
▲是元介（左）與禾浩辰（右）在《靈語》中化身刑警搭擋，一同調查兒童命案。（圖／甲上娛樂提供）
《靈語》劇情描述一起無名兒童連環箱屍命案，是元介飾演的刑警志凱奉命調查，同時他在國小任教的姊姊美珍（吳可熙飾），在放學時發現女兒慘遭歹徒綁架，於是與禾浩辰飾演的嘉強私下展開救人行動，卻意外循線追蹤到美珍的前鄰居明城（鄭人碩飾）與慧嵐（楊丞琳飾），他們的女兒也已經失蹤1年，毫無關係的兩起案件卻隱藏著驚人連結。

▲是元介（前）與禾浩辰（後），兩人是首度合作。（圖／甲上娛樂提供）
▲是元介（前）與禾浩辰（後），兩人是首度合作。（圖／甲上娛樂提供）
於是走投無路的是元介只好求助通天師姑（丁寧飾），在蓮花池畔打坐的她，池面突然出現瞬間結冰的詭異現象，加上一句：「時間不多了，你們就聽天命吧。」讓案情更加撲朔迷離。

電影中是元介與禾浩辰化身刑警搭擋，攜手偵辦連環箱屍命案，是元介笑道：「雖然是首次合作，卻像前世情人一樣，不知不覺就會跟他十指緊扣或摟腰。」禾浩辰則表示《靈語》結合殺人命案與靈異驚悚題材，進入角色狀態時心情也特別沉重，他說：「戲裡複雜糾結，所以我希望我們在戲外可以輕鬆緩和一點。」因此下戲後都會和是元介一起上演BL親密戲，逗得全場大笑，連石知田都曾慘遭禾浩辰鹹豬手，堪稱是片場開心果。電影將於5月14日全台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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